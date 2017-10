Banca Credem: 150 posti per giovani Diplomati e Laureati

Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria. L'istituto è stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani, con il nome di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. L'attuale denominazione di Credito Emiliano SpA, in breve Credem, fu assunta nel 1983.

Il successo di Credem è in gran parte dovuto all'intenso lavoro di specialisti costantemente impegnati non solo a soddisfare le necessità della clientela, bensì ad anticiparle, creando nuovi servizi e nuove competenze. Oggi Credem è presente a livello nazionale in 19 regioni; tale diffusione è stata raggiunta sia attraverso l'apertura di nuove filiali sia mediante l'acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni.

A fine settembre è partito un nuovo piano assunzioni, già ce ne erano stati altri nel corso del 2017, per la ricerca di ben 150 giovani diplomati e laureati da inserire in azienda. "Cerchiamo ragazzi e ragazze diplomati, neo-laureati o laureati in ambito economico, giuridico e matematico." questo il messaggio di Credem.

Le sedi interessate sono tutte le agenzie della banca presenti sul territorio italiano a seconda delle varie esigenze. Per conoscere nello specifico le figure cercate e inviare una propria candidatura potete cliccare qui.