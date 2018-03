Animatori ai tropici: selezione a Roma

La rete regionale EURES ricerca per OBIETTIVO TROPICI giovani interessati a lavorare presso strutture turistiche in Italia e all’Estero durante stagione invernale ed estiva 2018.

Ecco i profili richiesti



Si cercano animatori sportivi, istruttori fitness e yoga, responsabili settore mini e jr. club, ballerini, coreografi, tecnici suono e luci, cantanti, accompagnatori sci

I requisiti

Età minima richiesta: 18 anni Lingue richieste: madrelingua italiano e preferibilmente buona conoscenza di almeno una lingua straniera (Inglese, Tedesco); Buona capacità comunicativa;



Titolo di studio

Assolvimento dell’obbligo scolastico;

Disponibilità 3-6 mesi Sede di lavoro: in Italia e all’estero (Spagna, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Maldive. Jamaica..ecc.)

Durata contratto: a tempo determinato (rinnovabile): da 3 a 6 mesi. Salario mensile netto: (variabile a seconda dell’esperienza e del ruolo assegnato) minimo € 450. Vitto e alloggio: a carico del datore di lavoro.

Modalità di candidatura



Le selezioni si svolgeranno a VITERBO in data 27 marzo 2018 e a ROMA in data 12/04/2018; i candidati interessati potranno partecipare ad una delle due selezioni inviando il proprio cv al seguente indirizzo elettronico: info@obiettivotropici.it e specificando nell’oggetto “SELEZIONI OBIETTIVO TROPICI VITERBO 27 marzo 2018 “ oppure “SELEZIONI OBIETTIVO TROPICI ROMA 12/04/2018 ”.

Per informazioni consultare il sito www.obiettivotropici.com oppure contattare il numero 06.622.87.239

Altre informazioni

I candidati che parteciperanno alle selezioni e che saranno ritenuti idonei riceveranno una proposta lavorativa, se già in possesso di esperienza, altrimenti potranno essere invitati a partecipare ad uno stage di formazione, finalizzato al contratto lavorativo. Lo stage formativo sarà tenuto da istruttori qualificati e le spese di viaggio-vitto-alloggio saranno a carico del candidato. Obiettivo Tropici fornirà borse di studio ai ragazzi più meritevoli.