Offerte di lavoro, apre Amazon a Passo Corese: come candidarsi

Sono aperte le candidature per lavorare in Amazon. Il colosso di e-commerce che aprirà in autunno a Passo Corese, in provincia di Rieti, ha già annunciato un piano di assunzioni di 1.200 lavoratori in tre anni.

Al momento vengono richiesti 31 manager, sia con esperienza in area logistica che ingegneri e neolaureati, e almeno altrettanti magazzinieri e scaffalisti, addetti ed impiegati. Le posizioni aperte sono aggiornate in lingua inglese sul sito della società (CLICCA QUI).

Basta selezionare dall'elenco la posizione di interesse e leggere all'interno tutti i dettagli. Cliccando poi sul pulsante "candidati ora" si aprono i moduli per inviare il curriculum e il materiale richiesto. L'offerta scade il 31 luglio 2017.