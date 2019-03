Atac cerca 200 autisti: ecco come candidarsi

Atac assume. Sono 200 gli autisti ricercati dall'azienda del trasporto pubblico romano e per candidarsi c'è tempo fino al prossimo 8 marzo. L'attività di selezione è stata affidata alla società Generazione Vincente.

Requisiti richiesti

Per l´ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti minimi che dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda di partecipazione e mantenuti fino all´eventuale effettivo inserimento in ATAC S.p.A. L´accertamento del mancato possesso di tali requisiti, in qualsiasi fase del percorso di selezione, comporterà l´esclusione dalla selezione stessa.

Essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D (nella ipotesi di patente in scadenza la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di convocazione al colloquio psicoattitudinale pena l´esclusione dalla selezione).

Essere in possesso di CQC Persone in corso di validità (nella ipotesi di CQC in scadenza la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di convocazione al colloquio psicoattitudinale pena l´esclusione dalla selezione).

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media). I cittadini della comunità europea in possesso di titolo di studio comunitario possono chiedere l´ammissione con riserva in attesa della equiparazione del titolo che deve essere posseduta al momento della eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione va rivolta al dipartimento funzione pubblica. I cittadini extracomunitari al momento della presentazione della domanda devono dichiarare il titolo di studio in loro possesso. Al momento dell´eventuale assunzione dovranno presentare copia autenticata del titolo di studio tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore.

Requisiti preferenziali

I titoli preferenziali dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda di partecipazione. Costituiranno titoli preferenziali:

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni);

Essere residente nella Provincia di Roma;

Essere residente nella Regione Lazio;

Essere in possesso della patente di guida della categoria E



Il possesso dei requisiti preferenziali darà luogo alla attribuzione di un punteggio massimo complessivo di n. 15 punti, così distribuito:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio superiore: 3 punti;

Essere residente nella provincia di Roma: 5 punti;

Essere residente nella regione Lazio: 2 punti;

Possesso della patente di guida della categoria E: 5 punti

Come candidarsi



L´iscrizione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente compilando l´apposito modulo /form on line disponibile sul sito lavoro.generazionevincente.it seguendo le indicazioni ivi riportate entro l e ore 23.59 del 08.03.2019. Le domande dovranno essere compilate integralmente con tutte le informazioni richieste pena esclusione da processo di selezione. Non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute mediante canali/modalità diverse da quelle indicate. La data e l´ora di presentazione delle domande saranno attestate dal sistema informatico.

A tutti i candidati verranno rilasciate, al momento della registrazione sul sito lavoro.generazionevincente.it credenziali di accesso: Id utente e password (Per accedere al profilo del candidato basterà cliccare su login in alto a destra sul sito lavoro.generazionevincente.it)

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il Curriculum Vitae e il modello di autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, nel quale sarà richiesto di attestare il possesso dei requisiti richiesti nonché l´assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti che saranno oggetto di valutazione da parte di ATAC S.p.A. ai fini di eventuale assunzione in caso di superamento di tutte le fasi dell´iter selettivo.