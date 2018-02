Offerte di lavoro: 20 Operatori dell’Esercizio nel Lazio

Articolo1, Soluzioni HR, ricerca per nota azienda operante nelle infrastrutture 20 Operatori dell’Esercizio nel Lazio. I candidati si dovranno occupare di eseguire le varie attività previste di manutenzione, effettuare autonomamente interventi di ripristino funzionalità; occuparsi della manutenzione stradale e del pattugliamento della tratta stradale di competenza in caso di emergenza neve, traffico, incidenti stradali o informazioni sala radio etc.

Requisiti: diploma di scuola media superiore; patente C; significativa esperienza tecnico-operativa in imprese edili, società di trasporto o realtà industriali settore pulizie industriali e/o giardinaggio e/o impiantistica; dimestichezza nell’utilizzo delle macchine operatrici e delle attrezzature di cantiere; flessibilità alla mobilità sul territorio e disponibilità a lavorare su turni.

Caratteristiche: stabilità emotiva; resistenza allo stress; attitudine e propensione a lavorare in team; facilità di rapporti interpersonali; attenzione alle procedure; motivazione al lavoro



Sedi di lavoro: Roma Nord, Fiano Romano, Cerveteri, Orvieto. Si offre inserimento a tempo indeterminato.



Gli interessati, ambosessi (L.903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) al seguente indirizzo e-mail, a Articolo1, Soluzioni HR e-mail roma@articolo1.it