Nuoto, Engel & Völkers sostiene le giovani promesse al TVN Meet 2019

Dal 6 al 9 Giugno avrà luogo l’evento più atteso dagli amanti del nuoto: il V meeting internazionale del Tiro a Volo Nuoto. Engel & Völkers, sponsor ufficiale del meeting, accompagnerà gli appassionati di nuoto e dello sport in generale nella nuova edizione della prestigiosa manifestazione.

In questa occasione più di 1500 atleti, nazionali e internazionali, si affronteranno allo Stadio del nuoto di Roma, uno dei più suggestivi in Italia, regalando al pubblico uno spettacolo unico. Un evento imperdibile che mette insieme 70 società sportive e 4500 presenze in gara, tra cui anche Federico Burdisso, giovane talento e membro del prestigioso club Tiro a Volo dei Parioli.

“È un onore per Engel & Völkers affiancare la quinta edizione del TVN meet 2019. Siamo da sempre grandi sostenitori dello sport nobile e siamo felici di poter partecipare ad un evento di questa importanza, che dà lustro anche alla nostra amata Capitale. Ha dichiarato Helio Cordeiro, direttore del market center di Roma di Engel & Völkers.

"Essere presenti in questa occasione è per Engel & Völkers un modo di sostenere le giovani promesse nazionali che ci hanno rappresentato dando il meglio di loro stessi. Non potremmo essere più fieri di prendere parte alla promozione di valori importanti e alla condivisione di emozioni autentiche che ci regala questo grande sport".

Riccarda Antiochia, Presidente del Tiro a Volo Nuoto ha così commentato l’iniziativa: "Il nostro meeting è oramai giunto alla sua V edizione, ed anche quest'anno sarà ospitato nella storica cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto in questi cinque anni, e di come questo appuntamento sia diventato una delle tappe più importanti della stagione agonistica del nuoto italiano. Il livello dell'organizzazione e quello tecnico delle partecipazioni sono cresciuti di pari passo, confermiamo la diretta streaming anche per questa edizione e siamo molto lieti di presentare un nuovo sponsor che sarà con noi dal 6 al 9 Giugno prossimi: si tratta del prestigioso marchio immobiliare Engel & Völkers. È sempre un piacere intrecciare rapporti e sinergie tra professionisti, ed è importante che lo sport sia sostenuto da grandi nomi.”

È possibile seguire le quattro giornate di gare anche in live streaming sul sito tvnmeet.com e sui canali social, che oltre a trasmettere le diverse sessioni e le premiazioni raccoglieranno interviste e contenuti speciali. Tutto ciò, grazie all'utilizzo di sette telecamere, di cui una subacquea, e delle migliori forze in campo per garantire una qualità d'immagine eccezionale che permetterà di portare l’emozione delle gare al di fuori della piscina e di entusiasmare anche il pubblico non presente nello Stadio.