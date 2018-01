Negozi aperti il 6 gennaio a Roma: corsa ai saldi nel giorno della Befana. Gli orari

“Io voglio i miei soldi là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio”. Una frase, quella di Carrie Bradshow nella fortunata serie tv americana Sexy and City, che durante il periodo dei saldi diventa più attuale che mai. Come nel resto delle città italiane anche a Roma la stagione degli sconti invernali è iniziata così come è iniziata la corsa all’acquisto. Obiettivo delle prossime settimane? Districarsi nel mare dei ribassi compiendo un’impresa “davvero eccezionale”. Da nord a sud della città, fino all’estrema periferia est di Roma, oltre i negozi di prossimità e le botteghe di quartiere che espongono la merce in saldo, tanti anche i centri commerciali dove fare shopping, mangiare una pizza, del sushi o un panino americano diventa un gioco divertente.

Ecco un elenco dei centri commerciali di Roma con tutto quello che c’è da sapere: mezzi di traporto, orari, indirizzi e chiusure.

