Negozi aperti 6 gennaio 2017 a Roma: corsa ai saldi. Gli orari

Befana e saldi, un binomio sempre più consolidato. C'era una volta l'ultimo giorno di festa, quello dell'Epifania, caratterizzato da negozi chiusi e dagli ultimi regali da scartare prima di uscire dal vortice delle feste natalizie. A Roma poi 6 gennaio portava in automatico a piazza Navona e al suo storico mercatino, affollato all'inverosimile per la tradizionale festa.

Da qualche anno non è più così e non è solo per la crisi della storica festa nel cuore di Roma. Negli ultimi anni infatti quando si pensa alla Befana in automatico si pensa ai saldi, alla corsa agli sconti e alla ressa nei negozi e soprattutto nei centri commerciali. Fino a qualche anno fa in tanti si chiedevano se giorno 6 gennaio i negozi erano aperti. Oggi l'anomalia è quella di avere negozi chiusi e la domanda diventa semplicemente: a che ora apre? Un legame, quello tra saldi e Befana, ormai talmente consolidato da spingere la normativa regionale a fissare nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio degli sconti. Il 5 gennaio il via dei saldi, ma dal 6 sarà corsa vera.

Ecco di seguito gli orari dei principali centri commerciali in città.