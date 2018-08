In via del Corso il Natale arriva ad agosto: sorpresa tra i turisti della via dello shopping

Lo spirito del Natale quando meno te l'aspetti. Anche nel mese più caldo dell'anno. Succede in via del Corso, per l'inaugurazione del secondo Mr Christmas store sulla strada dello shopping capitolino.

Lo spirito del Natale

Da sabato 11 agosto, al civico 407, è infatti possibile immergersi nell'atmosfera più magica dell'anno. Una sorpresa per i turisti ed i romani impegnati a fronteggiare il costante innalzamento della colonnina di mercurio. Niente acquisti da fare alla Vigilia, con lo stress delle file alla cassa e con il fardello di guanti, sciarpe e cappotti. Mr Chirstmas mira infatti a far rivivere la festività natalizia tutto l'anno. E dunque anche in estate.

L'offerta commerciale

All'interno del negozio di via del Corso, come in quello già aperto nel settembre 2017 alla Galleria Alberto Sordi, è possibile acquistare decorazioni e gadget che sono sempre personalizzabili. In questo modo diventano oggetti unici, da collezione, idee per simpatici regali a costi accessibili.

Mr Christmas: l'azienda

Il brand, nato solo nel 2016, ha deciso di puntare su un locale a pochi passi da piazza San Lorenzo in Lucina e da via Frattini. E forse non è un caso la scelta della location, così vicina allo store della Disney, un altro brand in grado di regalare emozioni natalizie tutto l'anno. Lo spirito del Natale, nella via dello shopping capitolino, rivive così anche in piena estate.