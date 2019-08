Natale a Ferragosto? In via Nazionale sì: ecco il terzo store di Mr.Christmas

Natale a Ferragosto. Come lo scorso anno Mr.Christmas, noto franchising di decorazioni natalizie, sceglie il più impensabile periodo dell'anno per aprire il suo terzo store a Roma. Se lo scorso anno l'11 agosto toccò a via del Corso e a settembre 2017 alla galleria Sordi, quest'anno, alla vigilia di Ferragosto, il taglio del nastro ha interessato il nuovo punto vendita di via Nazionale. Così, a 130 giorni dal natale, con l'afa che comanda e i turisti a caccia di refrigerio, ecco spuntare le decorazioni natalizie che tanto hanno spopolato lo scorso anno.

All'interno del negozio di via Nazionale come in quelli già aperto nel settembre 2017 alla Galleria Alberto Sordi e nell'agosto 2018 in via del Corso, è possibile acquistare decorazioni e gadget che sono sempre personalizzabili. In questo modo diventano oggetti unici, da collezione, idee per simpatici regali a costi accessibili.

Il brand, nato solo nel 2016, ha deciso di puntare su un terzo locale in via Nazionale, ai civici 218 e 219 una delle strade dello shopping della Capitale.