Moovit va a canestro con la Virtus Roma

Per tutta la stagione i supporter della Virtus Roma potranno comodamente recarsi al PalaEur grazie alla partnership annunciata oggi tra la società giallorossa e Moovit, l’applicazione per il trasporto pubblico leader in Italia e nel mondo.

Nominando Moovit come partner per la mobilità, la Virtus Roma diventa la prima società cestistica italiana a fornire ai propri tifosi informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico. In occasione di tutte le gare disputate al PalaEur i sostenitori del team capitolino potranno accedere a strumenti innovativi che permetteranno loro di pianificare con facilità e sicurezza il tragitto verso l’impianto di Piazzale dello Sport. Inoltre, Moovit fornirà continui aggiornamenti anche all’interno dell’app ufficiale della Virtus Roma e del proprio widget web integrato nel sito della Virtus un pianificatore di viaggio completamente gratuito che permette di reperire istantaneamente tutte le indicazioni necessarie per raggiungere località specifiche e punti di interesse.

Moovit è l’applicazione più utilizzata per il trasporto pubblico con oltre 250 Milioni di utenti al mondo. Disponibile gratuitamente per dispositivi Android, iOS e per il web, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle linee del trasporto in più di 200 città italiane e in oltre 2600 città in tutto il mondo. In passato Moovit ha siglato diversi accordi di partnership con istituzioni cittadine, società sportive e grandi eventi sportivi come i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, gli Europei di calcio del 2016 ed è stata Official Mobility Partner in occasione dell’ultima finale di Eurolega.

"È per noi motivo di grande soddisfazione essere stati scelti dalla Virtus Roma come mobility partner nella stagione dell’atteso ritorno nella prestigiosa cornice del PalaEur», spiega Samuel Sed Piazza, Director of Partnership di Moovit «per tutta la stagione garantiremo ai tifosi della Virtus tutto il nostro impegno per dare loro più tempo per godersi il basket e meno preoccupazioni per raggiungere l’impianto".

"Siamo molto attenti al concetto di Fan Experience a 360°, prima durante e dopo la partita", spiega Paolo Ronci, Direttore Generale della Virtus Roma, "e questa importante partnership con Moovit, la prima per una società di basket in Italia, è la conferma della volontà di fornire ai tifosi sempre più informazioni in realtime per raggiungere il PalaEur e seguire al meglio la squadra nelle partite in casa; dopo il lancio della Sport Platform un’altra integrazione importante per le nostre piattaforme web e mobile".