Moovit e GetYourGuide in partnership per rafforzare l’esperienza turistica a Roma

Moovit – l’app numero uno al mondo per il trasporto pubblico – e GetYourGuide , la piattaforma leader per la prenotazione di tour ed attività, lanciano la prima collaborazione internazionale per agevolare gli spostamenti dei visitatori a Roma e per scoprirne il patrimonio artistico senza file.

Niente più mappe cartacee, guide al trasporto pubblico non aggiornate o indicazioni fornite da passanti poco informati. Tramite Moovit gli utenti di GetYourGuide troveranno tutti i tragitti dei mezzi pubblici per raggiungere le principali attrazioni della Capitale e tutte le informazioni in tempo reale sugli orari e le eventuali modifiche al servizio.

Per promuovere questa importante collaborazione, per 4 settimane gli utenti Moovit stranieri riceveranno tramite notifica automatica sul proprio smartphone un codice sconto del 10% che potranno utilizzare per prenotare le esperienze offerte su GetYourGuide. “Rendere più facili gli spostamenti nelle città è uno dei nostri obiettivi” spiega Samuel Sed Piazza, direttore partnership Europa dell’app Moovit “riuscire ad accompagnare le persone anche nelle loro esperienze di viaggio grazie alla collaborazione con GetYourGuide è un passo in avanti molto importante. Significa permettere a chi è in una città che non conosce di sentirsi più fiducioso negli spostamenti con il mezzo pubblico e di fargli sfruttare al meglio il tempo a disposizione per visitare Roma e le sue innumerevoli bellezze. Una collaborazione di cui siamo molto orgogliosi” conclude Samuel Sed Piazza.

"Il nostro obiettivo è connettere i viaggiatori alle migliori esperienze che la destinazione possa offrire, durante tutte le fasi del viaggio” spiega Marta Barberini, Rome Partnership Manager di GetYourGuide. “Questa collaborazione con Moovit ci permette di farlo in un momento cruciale, quando i visitatori sono in loco e alla ricerca di esperienze uniche. Allo stesso tempo ci permette di aiutarli a raggiungere siti ed attrazioni imperdibili facilmente e senza stress, rafforzando l'esperienza turistica della Capitale.”