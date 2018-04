Migliori Climatizzatori 2018 secondo GuidaAcquisti.net

Come scegliere il climatizzatore per la casa

Il climatizzatore per la casa deve essere scelto con cura ed in base alle proprie esigenze: non ci sono soluzioni universali e se non si valuta attentamente l'acquisto si rischia di spendere soldi senza ottenerne i benefici sperati.

Secondo la rivista specializzata nella recensione e classifica di condizionatori domestici GuidaAcquisti.net, è necessario individuare quale tipologia di climatizzatore sia la migliore per la propria casa. I più economici sono senza dubbio i modelli portatili, ma spesso e volentieri il risparmio non è giustificato: a parte il prezzo, l'unico vantaggio è quello di poter spostare il climatizzatore da una stanza all'altra ;

l'elettrodomestico monoblocco deve espellere l'aria calda prodotta dal compressore tramite un tubo applicato alla finestra. I risultati ottenibili non sono proprio ottimali: i consumi sono alti e questi sistemi sono rumorosi.

Spendendo qualcosa in più si possono trovare climatizzatori a parete che svolgono molto meglio la propria funzione: i cosiddetti split con pompa di calore esterna.

Secondo Andrea Pilotti, consulente web marketing e appassionato di tecnologia: “I modelli portatili per la loro rumorosità sono molto meno diffusi, a dispetto dei climatizzatori fissi che rappresentano la scelta prevalente, anche perché in genere sono dotati di pompa di calore utile a riscaldare l’ambiente nei periodi freddi. Per la loro installazione è necessario rivolgersi a tecnici specializzati, onde evitare di comprometterne o limitarne il funzionamento.“

Sono presenti sul mercato anche modelli con tecnologia inverter (riducono la potenza assorbita man mano che si raggiunge la temperatura desiderata) e multi-split, dotati di un'unità esterna collegata a più elementi interni ed in grado di stabilire diverse temperature nei diversi ambienti.

Una volta scelta la tipologia di climatizzatore in base a rumorosità, classe energetica e consumi elettrici, altro fattore determinante è la potenza di raffreddamento, espressa in BTU. Solitamente 9000 BTU sono sufficienti per piccoli ambienti, meglio andare sui 12000 BTU se si superano i 40 mq, onde evitare una climatizzazione non adeguata dell’ambiente e sforzi eccessivi dell’unità esterna.

Dove trovare la Classifica dei Migliori Climatizzatori Casa 2018

Per leggere la classifica dei migliori antifurto casa ti consigliamo di cercare su Google: Migliori climatizzatori GuidaAcquisti.net