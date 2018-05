Metodo Fast and Furious

Imparare L’inglese con un metodo che velocizza i tempi d’apprendimento di 6 volte rispetto ad altri metodi, oggi è possibile con AngloAmerican School of English di Roma

“Jump out of your skin” E tu pensavi che…volesse dire: saltare fuori dalla tua pelle! Sbagliato! Vuol dire: prendersi un forte spavento!

“Blowing your own trumpet” E tu pensavi che…volesse dire: suonare la propria tromba! Sbagliato!

Vuol dire: vantarsi di essere stati bravi a fare qualcosa.

Quante volte al giorno vi capita di incontrare su social o web termine in inglese che non assumo nessun significato se tradotti letteralmente.

Questo accade perché l’inglese come tutte le lingue è fatta di idiomi e modi di dire, che devono essere studiati nel giusto contesto.

La lingua inglese quindi non è solo importante conoscerla nell’ambito professionale, certamente vitale nella propria carriera a qualsiasi livello, dal commesso al top manager, ma è diventata fondamentale per la tua personale crescita e conoscenza.

Immagina quante volte al giorno ti capita di incontrare un post su Facebook o Instagram in inglese o una news proveniente dal resto del mondo e non ne capisci il significato.

L’inglese è di fatto la lingua internazionale della comunicazione, è la lingua più diffusa su Internet e chi legge in inglese, può accedere alla maggior parte delle informazioni che esistono sul web.

Quindi conoscere l’inglese non è solo un’opportunità ma una necessità.

L’inglese è inoltre il punto di forza in ogni carriera, ci sarà sempre la necessità di avere relazioni internazionali, specialmente in questo mutamento economico globale.

Le persone che conoscono l’inglese, inoltre, guadagnano di più ed hanno più possibilità di trovare lavoro di chi non lo conosce.

Se vuoi acquisire confidenza con la lingua inglese, allora hai la necessità di frequentare un corso AngloAmerican che ti metta a tuo agio, in un ambiente internazionale per facilitare il tuo naturale apprendimento.

La scuola di inglese AngloAmerican vanta riconoscimenti molto importanti nel campo della formazione.

È la prima scuola ad effettuare corsi per Dislessici di Lingua Inglese su Roma.

Sono abilitati all’insegnamento dell’Inglese Legale e Commerciale, hanno corsi di general english ed urban english.

I programmi dei corsi sono studiati per venirti incontro con la massima flessibilità, riconoscendo che oggi sia per uno studente che per un lavoratore è molto difficile frequentare con continuità, ed è per questo che i corsi si adattano alle tue esigenze.

Puoi scegliere l’orario delle tue lezioni con la massima flessibiltà e potrai prepararti per qualsiasi esame riconosciuto a livello internazionale, con un personale altamente qualificato.

Il Metodo T.L.W. è un mix perfetto che comprende 3 tipologie di lezione coprendo tutte le competenze linguistiche: Conversation, Comprehension, reading and writing.

Le lezioni con l’insegnante che si dedicherà interamente a te, un tutor che crea un profilo del tuo livello e ti assiste per l’intero corso, in un ambiente totalmente fuori dagli schemi.

Tutto questo ti darà la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi in un tempo brevissimo rispetto ai corsi tradizionali.

I corsi di inglese AngloAmerican inoltre ti danno la possibilità di esprimere il tuo giudizio e soddisfazione ad ogni singola lezione.

Solo con AngloAmerican School avrai una qualità ad altissimi livelli con una soddisfazione totale.

Do what you love.