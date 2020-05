È fase 2 anche per fiere e mercatini: accessi scaglionati e corsie a senso unico

La macchina economica, produttiva e ricreativa italiana ha riacceso i motori dallo scorso 18 maggio. Siamo ufficialmente entrati nella fase 2 bis, quella che ridà maggiori libertà a tutti, seppur nel rispetto di protocolli e rigide misure di sicurezza.

A riaprire anche il commercio al dettaglio, quello all'interno nei negozi ma anche su aree pubbliche. Ripartono, dunque, mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, ma con quali misure? Anche per queste attività sono state stilate delle linee-guida per contingentare gli ingressi, rispettare il distanziamento sociale, prevenire in ogni modo il contagio da Covid-19.

Linee guida per mercatini e fiere

In contesti in cui, prima del Covid-19, l'assembramento era la normalità, ci sono nuove misure da rispettare, linee guida che ridisegnano completamente l'identità di mercati, mercatini degli hobbisti e fiere.

Di seguito le linee guida per il commercio al dettaglio su aree pubbliche:

Contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, (punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020):

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

Sarà compito dei singoli Comuni, dove si svolgono mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, regolamentare le gestione di questi, previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia

di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Per assicurareciò possono essere valutate anche le seguenti ulteriori misure:

Corsie mercatali a senso unico;

Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;

Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio: