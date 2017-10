Asl Roma 5: nei primi sei mesi dell'anno 32 nuovi assunti tra medici e professionisti

Sono giovani e motivati, fanno parte della nuova squadra di medici degli ospedali della Asl Roma 5: sei a Tivoli; cinque a Palestrina; sette a Colleferro; quattro a Monterotondo e dieci a Subiaco. Una vera e propria campagna acquisti per venire incontro alle esigenze del territorio e dei cittadini.

Ortopedici a Colleferro

Sono sette le risorse per Colleferro tra cui due ortopedici neoassunti, uno di loro prenderà servizio il 1 novembre. A Palestrina sono cinque le risorse in più tra cui due neoassunti: uno in Medicina Interna e l’altro in Chirurgia. Anche a Tivoli ci sono stati nuovi arrivi, tra cui due nuove assunzioni in Pediatria.

Personale all'ospedale di Subiaco

All’Angelucci di Subiaco, che non vedeva questo ingresso di personale da quasi quindici anni, da settembre ad oggi hanno preso servizio quattro anestesisti e tre chirurghi che vanno ad irrobustire il personale già assegnato a Subiaco. Ai medici si sono aggiunti anche quattro infermieri. Questo nuovo gruppo di professionisti darà la possibilità di innovare anche le strategie terapeutiche implementando le attività chirurgiche in laparoscopia, meno invasive e in One Day Surgery , riducendo così anche i tempi di degenza.

One Day Surgery

La Direzione Strategica con il potenziamento delle risorse di chirurgia con risorse giovani e competenti in tema di laparoscopia intende aprire un centro di riferimento aziendale in One Day Surgery per chirurgia laparoscopica in joint venture con la UO di Chirurgia del PO SS Gonfalone di Monterotondo. Oltre a queste risorse sono stati assunti un biologo per il Laboratorio analisi, un medico di Medicina e uno di Pronto Soccorso.

Presidi ospedalieri sul territorio

Ciò a dimostrazione che la ASL Roma 5 e la Regione Lazio puntano al potenziamento dei Presidi Ospedalieri presenti sul territorio.