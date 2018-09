MaterassiMatrimoniali.com pubblica la nuova classifica dei materassi in lattice 2018

Per le persone che amano dormire in modo confortevole e naturale, RomaToday ha trovato una notizia di sicuro interesse. Le recensioni dei materassi sono state curate in prima persona dal direttore ed esperto di materassi Andrea Pilotti che ha selezionato i modelli per qualità del lattice naturale, struttura interna, portanza, altezza, capacità di traspirazione, durata, marca e prezzo.

Tra i prodotti che hanno ottenuto la migliore valutazione citiamo:

- Dorsal Sublime

- Simmons Expression

- Falomo Innergetic De Luxe

- Frauflex Eco

- Permaflex Premium

- Bedding Optima

Per leggere le recensioni e confrontare le offerte è possibile consultare la classifica 2018 a cura di Andrea Pilotti.