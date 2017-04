L’Università LUMSA ed EY (Ernst&Young) insieme per formare esperti tributaristi

Imposte, tasse, contributi speciali, monopoli. E' attraverso un articolato sistema di tributi che lo Stato e gli enti pubblici reperiscono le risorse necessarie al finanziamento delle spese sostenute per svolgere le proprie funzioni.

Uno specifico insieme di norme regola l’imposizione e la riscossione di tali tributi disciplinando il rapporto fra l’ente ‘impositore’ e il contribuente. La materia è complessa e l’argomento è delicato: siamo nel campo del Diritto Tributario, branca ben delineata del Diritto Pubblico.

Condizionato dal naturale e progressivo evolvere del contesto sociale e dei rapporti giuridico-economici, il Diritto Tributario è in costante progredire ed è caratterizzato da una crescente produzione normativa non solo statale ma anche regionale ed europea. Va da sé che il mercato globale necessita sempre più di professionisti esperti in materia, dotati di skill specifiche e di competenze puntualmente aggiornate.

Una risposta puntuale e mirata la fornisce la LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta con il suo Master di II livello in Diritto Tributario, un percorso formativo specifico messo a punto in collaborazione con EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità transaction e advisory che sviluppa costantemente percorsi formativi finalizzati alla formazione di un pool di studenti che diventeranno i nuovi professionisti di domani nel settore legale e tributario.

Di durata annuale (il via è previsto a novembre 2017), il Master mira a preparare professionisti pronti a cogliere le sfide e le opportunità del settore tributario nazionale e internazionale: avvocati e dottori commercialisti, così come dipendenti di enti pubblici e privati esperti. Aperto a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro ma anche a neo laureati e a laureandi in Giurisprudenza ed Economia, propone un percorso altamente formativo in materia fiscale non tralasciando i necessari collegamenti con il diritto commerciale e l’economia aziendale. Per iscriversi e c’è tempo fino al 16 ottobre 2017, prima però è necessario prenotare il colloquio di selezione (mastertributario@lumsa.it) utile a individuare il livello di preparazione e motivazionale degli allievi.

Sono previste borse di studio a copertura parziale e totale messe a disposizione dall’Università e dai partners.

Non solo teoria: 3 mesi di stage garantiti

Docenti di fama riconosciuta e in possesso di specifiche competenze, un comitato scientifico altamente qualificato e composto da professori provenienti dalle principali università italiane, da liberi professionisti dalla comprovata esperienza e da esponenti delle più autorevoli associazioni di riferimento, un comitato esecutivo composto da rappresentanti di LUMSA e di EY garantiscono al Master una solida valenza professionalizzante.

Dalla contabilità delle imprese alle imposte sul reddito, dall'IVA alle altre imposte sui consumi, dalla fiscalità immobiliare ai tributi locali e molto altro ancora sugli aspetti economici e sulle procedure operative che caratterizzano l’ambito tributario e le professioni ad esso connesse: 15 moduli di studio suddivisi in 400 ore di didattica in aula (le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì presso la Sede Lumsa di Piazza delle Vaschette 101, Roma) integrate da laboratori pratici e da ore di studio individuale. Ma ciò che rende il Master una vera ‘palestra’ che instrada concretamente verso il mercato sono i 3 mesi di stage garantiti a tutti i partecipanti a fine corso da svolgersi in varie città presso primari studi professionali, uffici fiscali di aziende e società di consulenza. E per consolidare il proprio background linguistico, a tutti gli iscritti al Master viene data la possibilità di accedere a condizioni agevolate ai corsi di lingua organizzati dall’Ateneo.

Il Master in pillole

Sede: Università LUMSA – sede di Piazza delle Vaschette 101 (Roma)

Iscrizioni: entro il 16 ottobre 2017

Durata: annuale

Inizio corsi: novembre 2017

Numero partecipanti: massimo 30

Orario lezioni: dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Didattica: 400 ore di didattica frontale in aula, integrate da laboratori pratici e ore di studio individuale

Stage: 3 mesi, presso primari studi professionali, uffici fiscali di aziende e società di consulenza

Costo: € 10.000

La regolare frequenza al Master e il superamento della prova finale garantiscono l’attribuzione di 60 crediti formativi e il rilascio di un attestato di partecipazione