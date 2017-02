Verde, 'sentinelle antidegrado' occupano assessorato: "In 50 a rischio licenziamento"

Hanno occupato l'assessorato all'Ambiente nel piazzale di Porta Metronia per protestare contro il rischio licenziamento. Sono i manutentori del verde del Comune di Roma. Come spiegano in una nota, il 2 marzo prossimo è prevista la scadenza dei loro contratti e in 50 rischiano di essere restare senza lavoro. Il progetto si chiama 'sentinelle del degrado' ed era partito nell'aprile dell'anno scorso coinvolgendo 50 disoccupati nella cura del verde di ville storiche, di parchi e di cento scuole dall'avvio dell'anno scolastico. Nel corso della protesta l'assessore Pinuccia Montanari ha incontrato i lavoratori prendendo l'impegno di un incontro congiunto per giovedì 16 febbraio insieme all'assessore alle Politiche Sociali, Laura Baldassarre. Obiettivo: trovare una soluzione che permetta la proroga del servizio a tutela dei livelli occupazionali.

Al presidio di questa mattina erano presenti anche gli esponenti di Sinistra Italiana, ed ex consiglieri comunali di Sel, Annamaria Cesaretti e Gianluca Peciola, esponenti di Sinistra Italiana. "L'amministrazione deve garantire sia la salvaguardia dei posti di lavoro sia il loro ruolo fondamentale nella manutenzione e pulizia del verde in città. I 50 ex disoccupati affiancano un organico attivo del servizio giardini di circa 100 unità che si deve occupare di tutto il verde di Roma" spiega Annamaria Cesaretti. "Sono mesi che i manutentori aspettano una risposta sul loro futuro. Mancano pochi giorni alla scadenza, ci auguriamo soluzioni urgenti". Conclude Peciola: "Quella dell'assessore è un'apertura importante, ci aspettiamo fatti concreti perché la città è al collasso. Le promesse di oggi non devono essere tradite, nessuno è disposto a fare un passo indietro".

In favore delle 'sentinelle antidegrado' si è mosso anche il II Municipio. “Abbiamo appena scritto alle assessore Baldassarre e Montanari" dichiarano la Presidente Francesca Del Bello e gli Assessori Rosario Fabiano e Cecilia D’Elia "per chiedere che il Progetto Manutentori Civici, ormai scaduto, sia urgentemente rinnovato. In assenza di alternative, è inammissibile privarsi di una così importante risorsa umana, nonché rinunciare ad una buona pratica di inserimento lavorativo e inclusione sociale" scrivono.

Dal municipio sottolineano "la grande rilevanza sociale e ambientale del Progetto che Roma Capitale ha realizzato con la Fondazione Roma Solidale-Onlus. I Manutentori Civici sono operatori disoccupati e anche detenuti che, in via sperimentale, sono stati utilizzati in azioni di riqualificazione sia all’interno delle Ville Storiche che su tutto il territorio, soprattutto in quelle zone ridotte in stato di grave degrado. In particolare nel Municipio II, da molti mesi, i suddetti operatori hanno realizzato importanti interventi che altrimenti non sarebbero stati possibili. Nello specifico hanno provveduto alla pulizia e sistemazione di via Mascagni, del piazzale Tiburtino, del Villaggio Olimpico e di piazza Lecce, solo per citare alcune località" spiagano ancora sottolineando la "grande utilità" del progetto e il "forte impatto sociale determinato dal riuscire a garantire un occupazione retribuita a persone che viceversa si troverebbero in condizioni di estremo disagio".