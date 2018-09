VIDEO | Ecco la VI edizione di Maker Faire: robotica, intelligenza artificiale ed economia circolare

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Economia circolare, innovazioni robotica, intelligenza artificiale. Il tutto in sette padiglioni per un totale di 100 mila metri quadri di spazio espositivo con i progetto di maker provenienti da 61 paesi del mondo. Questi i numeri della sesta edizione di Maker Faire. La fiera che racconta e presenta le tecnologie e le idee più innovative e propositive al grande pubblico ed ai grandi investitori.

Dal 12 al 14 ottobre, i visitatori potranno vedere da vicino, ed in alcuni casi provare, il mondo del futuro.

Presenti accanto ai presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il co curatore di Maker Faire Alessandro Ranellucci, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella.

“Crediamo fortemente nelle tecnologie come opportunità per le pubbliche amministrazioni - dice la sindaca Raggi -, continueremo ad applicare sempre di più le innovazioni tecnologiche perché una pubblica amministrazione che corre fa da volano per il Paese”. “Una manifestazione in grado di parlare con tutti - sottolinea Tagliavanti - perché la tecnologia parla con tutti”.