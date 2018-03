Giovani leader, startupper e changemakers: all’Università LUMSA le migliori startup del momento

L’Associazione ALUMNI LUMSA presenta giovedì 22 marzo 2018 presso l’Università LUMSA di Roma la seconda edizione di Fare impresa in Italia: dall’idea alla startup: un evento per parlare e discutere di innovazione, trasformazione digitale e imprenditorialità.

Dopo i saluti iniziali del Rettore Francesco Bonini, interverranno:

Cosimo Palmisano , VP of Business Development EMEA di Decisyon

Cristina Pozzi , Founder e CEO di Impactscool

Davide D'Atri , Founder e Ad Soundreef

Diva Tommei , Founder e CEO di Solenica

Emilia Garito , Founder e CEO di Quantum Leap Ip – Team TEDxRoma

Eugenio Conforti , Director di Nuo Capital

Federico Belli , COO di Peekaboo

Giovanni De Lisi , CEO di Greenrail Group

Marco Credendino , Founder e Managing Director di Artemest

Matteo Bina, Acceleration Director di Supernovae Labs

L’evento Fare impresa in Italia sarà moderato da Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice televisiva in Rai.

La partecipazione a Fare impresa in Italia è gratuita e aperta a tutti gli interessati, previa registrazione all’evento