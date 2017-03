La LUMSA lancia la prima International Summer School in Diritto vaticano al mondo

Due settimane estive di full immersion per acquisire le conoscenze fondamentali dell’ordinamento giuridico vaticano. Metodologie didattiche dal taglio internazionale e lezioni tenute esclusivamente in lingua inglese. Un corpo docenti formato dai principali esperti in materia affiancati, in qualità di visiting professor, da autorevoli responsabili degli organismi della Santa Sede.

Tutto questo è l’International Summer School in Vatican Law, un nuovo (siamo alla prima edizione) percorso di studio davvero unico nel contesto accademico italiano promosso da LUMSA – Libera Università Ss. Assunta con il partenariato delle più importanti istituzioni dello Stato della Città del Vaticano. Un’innovativa proposta didattica (che si inserisce nel ricco panorama di master, scuole di specializzazione e corsi di alta formazione proposti dall’Ateneo) pensata per fornire una specifica preparazione professionale sugli aspetti sostanziali e processuali del diritto vaticano e sulle sue connessioni col diritto canonico.

Al via dal 17 luglio, la Summer School è rivolta a giovani studiosi di diritto internazionale, diritto comunitario, diritto canonico e diritto ecclesiastico italiani e stranieri ma anche a tutti quei professionisti che hanno rapporti con le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano. Un excursus a 360° sulle tematiche fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano tenuto dai principali esperti in materia: dal rapporto col diritto canonico a un’analisi dal sistema finanziario e monetario, dallo studio dei principi costitutivi e delle fonti a un focus sulla normativa antiriciclaggio e sull’ordinamento giudiziario. Completano il percorso di studio puntuali approfondimenti sul diritto penale, civile, amministrativo, processuale e del lavoro, per un totale di oltre 60 ore di didattica frontale alternate a workshop e visite guidate alle principali strutture della Curia e a luoghi di interesse specifico come il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, i Giardini Vaticani, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Villa Pontificia di Castel Gandolfo. Un iter formativo dalle tante sfaccettature capace di fornire i dettagli del sapere giuridico vaticano e, al contempo, di offrire un’attenta panoramica storico-culturale sul territorio e le istituzioni di riferimento.

Seppur racchiuso geograficamente all'interno del territorio italiano lo Stato della Città del Vaticano è un ente sovrano, con un suo popolo, una sua moneta (oggi inquadrata nelle dinamiche dell'euro) e un suo sistema giuridico con un proprio apparato legislativo, giudiziario e amministrativo. Quello proposto dalla Summer School è un iter formativo mirato che apre le porte alla comprensione di tale sistema e alla conoscenza dei suoi principali riferimenti normativi.

Il tutto, come detto, esclusivamente in lingua inglese.

Le iscrizioni sono aperte, c’è tempo fino al 31 maggio.

…e per gli studenti provenienti da tutto il mondo

In virtù del suo carattere spiccatamente internazionale, la Summer School è aperta a studenti provenienti da fuori Roma. Per facilitare la partecipazione alle lezioni e la permanenza in città, l’università LUMSA offre loro la possibilità di alloggiare a prezzi convenzionati presso la residenza Regina Mundi (Piazzale Aldo Moro, 9) che si trova nel cuore pulsante del quartier di San Lorenzo, a pochi passi dalla fermata delle Metropolitana e dalle due principali stazioni ferroviarie della città.

La Summer School in pillole

Sede: Università LUMSA – sede di Borgo S. Angelo 13 (Roma)

Iscrizioni: entro il 31 maggio 2017

Durata: 2 settimane

Inizio corsi: 17 luglio 2017

Numero partecipanti: massimo 30

Orario lezioni: dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

Didattica: 63 ore di didattica frontale in aula (in lingua inglese) integrate con workshop e visite guidate a strutture e luoghi di interesse specifico

Costo: € 2.500

La regolare frequenza alla Summer School e il superamento della prova finale garantiscono l’attribuzione di 12 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni

www.lumsa.it/corsi_altri_corsi_formazione_international_summer_school_vatican_law_it

lumsavaticanlaw@lumsa.it

Tutor: Dottoressa Elena Costantino – tel. (+ 39) 335.7325210