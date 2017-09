Università: Luca Pietromarchi nuovo Rettore di Roma Tre

Il professor Luca Pietromarchi è il nuovo Rettore dell'Università Roma Tre. Nato a Roma, 58 anni, già Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, prende il posto del dimissionario Mario Panizza, che lasciò l'incarico nel giugno del 2017 annunciandolo con una lettera aperta ai colleghi, ai docenti ed agli studenti dell'ateneo romano.

Nuovo Rettore dell'Università Roma Tre

Laureato in Letteratura Francese all’Università di Padova, il professor Luca Pietromarchi è stato dapprima Ricercatore di Lingua e Letteratura francese dal 1986 al 1998 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. Dal 1998, a seguito di concorso nazionale, come si legge ancora sul suo curriculum visibile sul sito di Roma Tre, è stato nominato Professore Associato nella stessa Facoltà, confermato in ruolo nel 2001. E’ stato “Professeur invité” di letteratura francese presso l’Université Sorbonne-Paris IV durante l’anno accademico 2002-03 e presso l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle nel 2013.

Luca Pietromarchi a Roma Tre

Dall’anno accademico 2007-2008 presta servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ora Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, dell’Università Roma Tre – in quanto docente di Lingua e Traduzione francese, avendo ottenuto dal CUN il passaggio al settore disciplinare L-Lin 04 – lingua francese. Nel giugno 2010 ha ottenuto l’idoneità a Professore Ordinario di Letteratura Francese, prendendo servizio nel ruolo dei Professori Ordinari, presso l’Università Roma Tre, il 31 dicembre 2011.

Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere

Rappresentante dal 2004 al 2007 dei Professori Associati nel direttivo della Società Universitaria degli Studi francesi, è attualmente membro del Consiglio direttivo della Association Internationale des Etudes Françaises. Dal 2013 è vice-Presidente del Seminario di Filologia francese. Membro del comitato di redazione della rivista “L’Année Baudelaire”, dirige la collana “Studi di Letteratura Comparata” (Pacini Editore) dell’Associazione Sigismondo Malatesta. Nel 2010 è stato eletto nel Comitato scientifico del Centro di Studi italo-francesi di Roma Tre. Dal 2009 al 2015 è stato Coordinatore Istituzionale del Programma Erasmus, con Delega del Rettore alla Mobilità studentesca internazionale di Roma Tre. Dal 2016 ricopre l’incarico di Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, svolgendo altresì la funzione di coordinatore del Collegio dei Direttori di dipartimento, sino alla fresca nomina di Rettore del terzo ateneo romano.

Le dimissioni di Mario Panizza

Come detto Luca Pietromarchi succede a Mario Panizza, che ha ricoperto l'incarico di Rettore a Roma Tre dal 2013 al giugno 2017. Poi le dimissioni, annunciate dallo stesso professore con una lettera ai docenti, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e ai rappresentanti degli studenti.

Zingaretti sul nuovo Rettore di Roma Tre

La nomina del neo Rettore ha trovato il commento del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Voglio fare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Rettore dell’Università degli Sudi di Roma Tre, Luca Pietromarchi per il suo nuovo prestigioso incarico alla guida dell’Ateneo romano. Nel lavoro che lo attende troverà nella Regione Lazio un alleato prezioso".