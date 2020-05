Live social recensioni positive:”è una grande famiglia!”. Ecco l'esperienza di una grande azienda

Viviamo nell'era del web e ad esso dobbiamo adeguarci. Vivere social vuol dire essere collegati con il mondo sempre e ovunque. I vantaggi sono innegabili, ma come sempre ci sono degli aspetti negativi che vanno affrontati.

Uno di questi è il problema della diffamazione poichè chiunque può scrivere e pubblicare ciò che pensa senza dare, spesso, la possibiltà di controbattere. Basta una pagina Facebook diffamatoria per insinuare il dubbio, al solo scopo di screditare imprenditori con un passato solido alle spalle.

Ovviamente questo modus operandi va incontro a dei rischi perchè il reato di diffamazione è dietro l'angolo ed è punibile penalmente dall'art.595 del codice penale "Chiunque.... offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro."

Il problema vero riscontrato da molte aziende è la mancanza di fiducia verso di loro magari per aver letto qua e là commenti di persone che probabilmente neanche hanno mai avuto a che fare con la realtà di cui parlano. E così molti di coloro che cercano lavoro, evitano di andare ad un colloquio perchè condizionati da voci.

Ciò che è giusto fare prima di presentarsi ad un colloquio è sicuramente ricercare tutte le informazioni utili su chi ha in mano il vostro cv, ma la ricerca deve essere fante su fonti certe, non su pagine facebook improvvisate.

Il caos comunicativo a cui siamo arrivati non porta nulla di buono nè agli imprenditori nè a chi cerca seriamente un lavoro.

Abbiamo intervistato diversi imprenditori di vari settori e, tra loro, ci ha colpito l'esperienza di Live Social le cui recensioni sono ottime. Il direttore lavora nel settore dei media da tanti anni, con programmi radiofonici e non solo e grazie a Live Social offre ancora oggi molte occasioni di lavoro. Sulla sua società abbiamo letto diverse opinioni: "Il part time che cercavo. ..ambiente frizzante e sorridente. ...l'azienda ha molte collaborazioni con radio regionali in tutto il Paese"

Oppure:"... grazie ai preziosi consigli dei collaboratori in azienda si riesce a crescere e ottenere ottimi risultati...è una grande famiglia" o ancora:

"Live social ha realizzato i miei sogni di diventare redattore radiofonico! Flessibilità sugli orari lavorativi,stipendio rapportato al lavoro eseguito con possibilità di crescita economica...tutti sono pronti a darti una mano.Questa è già una garanzia!"

Visto il successo ottenuto negli anni da Live Social, abbiamo chiesto al direttore e ideatore del format se in passato anche lui avesse avuto problemi di diffamazione sul web. Lui ci guarda dritto negli occhi e sorride:"sì, purtroppo molte persone si lasciano influenzare dai giudizi senza venire direttamente da me a chiedere informazioni. Oggi c'è una nevrosi su questo tema che non fa bene al mondo del lavoro. “Eppure”, prosegue il direttore "collaboratori e contratti sono tutelati dal mondo sindacale e l'associazione di categoria che ha siglato gli stessi è patrocinata dalla Confcommercio".