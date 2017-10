Sky, partono i licenziamenti: Raggi si appella al Governo

Dopo 10 mesi di trattative, per una sessantina di lavoratori Sky sono partite le lettere di licenziamento. La sindaca Virginia Raggi ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, esprimendo preoccupazione da parte "dell'amministrazione capitolina per la sorte di tutti i lavoratori" appellandosi "al Governo affinché svolga un ruolo di mediazione, per evitare la perdita di professionalità e posti di lavoro nella Capitale".

Un'accelerata da parte della prima cittadina che, dopo un botta e risposta mediatico, il 17 ottobre prossimo dovrebbe incontrare proprio Calenda in merito alla sua proposta di aprire un 'tavolo per Roma'. La sindaca avrebbe posto l'attenzione anche sulle vertenze di Alitalia, di Mediaset, di Esso, di Almaviva, di Ericsson, di Aci Informatica. "Bisogna iniziare da subito a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per riconsegnare a Roma un ruolo centrale nella strategia di sviluppo economico del Paese".

Il piano di Sky era stato annunciato nel gennaio scorso e prevedeva circa 120 esuberi e circa 300 trasferimenti a Milano, città dove il colosso dell'informazione ha intenzione di portare la sede principale. La procedura di licenziamento collettivo è invece partita il 16 maggio e il tavolo che si è tenuto ad agosto tra l'azienda e sindacati non ha raggiunto alcun accordo. Così si è arrivati alle lettere di licenziamento che in totale dovrebbero essere una sessantina.

I sindacati si dicono pronti ad agire "legalmente nei confronti di Sky Italia perché, come sindacati riteniamo che le modalità utilizzate per procedere al licenziamento collettivo non rispondano a quanto stabilito dalla legge a tutela dei lavoratori" si legge in una nota di Slc/Cgil, Uilcom/Uil, Ugl Telecomunicazioni. "Nei 75 giorni di trattativa, definiti dalla procedura di licenziamento collettivo, hanno insistito con tutte le istituzioni per una ferma presa di posizione contro un’azienda che, nonostante gli utili straordinari e la solidità Industriale e commerciale, pretendeva di liberarsi di lavoratori che da anni contribuivano alla sua crescita, oltretutto impoverendo ancora una volta il territorio romano di occupazione, professionalità e competenze".

Si legge ancora: "Come Sindacato abbiamo proposto variegate soluzioni alternative che consentissero di scongiurare i licenziamenti, nonostante lo spostamento di parte di Sky tg 24 da Roma a Milano. Tentativi fatti in sede aziendale ed anche in tutte le sedi istituzionali, sino all’ultimo giorno possibile di trattativa, pur di evitare i licenziamenti". I sindacati, conclude la nota, "indiranno tutte le iniziative necessarie a partire dalla sede di Roma, mobilitazione che porterà ad un sciopero nazionale".

Sciopero immediato è stato invece proclamato dall'Usb per tutti i lavoratori del gruppo Sky Italia di Roma. "Dopo la notizia della consegna delle prime lettere di licenziamento e il perpetrarsi dei trasferimenti coatti. Nonostante la recente condanna del tribunale che ha intimato all'azienda l'annullamento di entrambe le azioni, Sky non ottempera e getta nella disperazione decine di operatori" si legge in una nota. Usb ha dato appuntamento questa mattina davanti ai cancelli della sede romana "per un'assemblea con i lavoratori. La mobilitazione proseguirà fino a che Sky non tornera' sui suoi passi revocando i trasferimenti e i licenziamenti".

A promettere un'interrogazione al ministro Calenda è il deputato di Si, nonché consigliere comunale di Sinistra per Roma, Stefano Fassina: "Da Sky un comportamento inaccettabile. L'obiettivo sin dall'inizio erano i licenziamenti. Le lettere di licenziamento arrivate dall'azienda anche ai lavoratori e alle lavoratrici rassegnati a trasferirsi da Roma a Milano è la prova della strumentalità del piano industriale e dell'offerta presentata. Di fronte a una multinazionale arrogante che calpesta la dignità delle persone che lavorano che fa il Governo Gentiloni?".