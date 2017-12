A Roma Poste italiane rinnova la tradizione delle letterine a Babbo Natale

Oltre sessanta bambini dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci hanno dato il via al tradizionale appuntamento di Poste Italiane con i “Postini di Babbo Natale”. Gli alunni di due classi seconda della scuola primaria di via dell’Elettronica hanno infatti letto e spedito le loro letterine a Babbo Natale direttamente dall’ufficio postale di Roma Eur di viale Beethoven. Le missive sono state raccolte all’interno di una speciale cassetta realizzata per l’occasione, cassetta disponibile da oggi in 13 uffici della capitale pronta ad accogliere le letterine dei bambini romani con le loro speranze e desideri. Nei 13 uffici, i bambini troveranno un kit di scrittura gratuito, composto da una lettera e una busta natalizia.

Le letterine di Natale possono essere imbucate anche nelle tradizionali cassette postali e a tutti coloro che avranno scritto l’indirizzo completo sulla busta della letterina, Poste risponderà, come oramai da tradizione, con una bellissima sorpresa dai “Postini di Babbo Natale”. Quest’anno le letterine a Babbo Natale dovranno essere spedite o consegnate all’ufficio postale entro il 13 dicembre. Possibile anche collegarsi al sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it, richiedere online la speciale sorpresa e stampare il “foglio natalizio”, invitando il bambino a scrivere la lettera. Attraverso questo progetto Poste intende promuovere il valore della scrittura come strumento espressivo per bambini e adulti, sia nella sua forma tradizionale, sia nelle sue evoluzioni digitali.

Nella lettera di risposta infatti i bambini troveranno dei giochi pensati per stimolare la loro creatività e fantasia: adesivi disegnati da Babbo Natale “in persona” con la sua speciale calligrafia. Inoltre, la lettera include l’invito a scaricare l’app “L’Abbecedario di Natale” (disponibile a breve su Google Play e Apple Store): un gioco per creare disegni animati da condividere via web e sui social con amici e parenti.

Le speciali cassette sono collocate nei seguenti uffici postali romani: Roma Prati (viale Giuseppe Mazzini 101), Roma V.R. (piazza di san Silvestro 19), Roma Ostiense (via Marmorata 4), Roma Appio (via Taranto 19), Spazio Filatelia (piazza San Silvestro 18), Spazio Filatelia Roma 1 (via delle Grazie 8), Roma Montesacro (viale Adriatico 136), Roma Eur (viale Beethoven 36), Roma Cinecittà Est (via Terzilio Cardinali 11), Roma Aurelio (via Accursio 1), Roma Belsito (via Sappada), Roma 19 (via Anastasio II 374) e Roma Bravetta (via degli Arcelli).