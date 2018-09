La prova del cuoco dai banchi del “Mercato Trionfale”

Nella puntata del 14 settembre si inizia, parlando di MELANZANE, con la ricetta dello chef veronese FABIO TACCHELLA, che preparerà un appetitoso NIDO DI MELENZANE CON BACON. Con lui l’agronomo bolognese CARLO PAGANI e la nutrizionista romana SERENA NARDO.

Nel “duello all’italiana” di mezzogiorno partita a due tra gli chef MATTEO FELTER da Brescia e PASQUALE RINALDO da Napoli, alle prese con un classico della cucina: le SCALOPPINE.

Sarà poi la volta della chef romagnola VERDIANA GORDINI, che realizzerà i RAVIOLI DI MORA ROMAGNOLA AL SUGO DI SALSICCIA.

Spazio anche alla chef romana RITA MONASTERO, che si cimenterà in uno STUZZICHINO CON STRACCIATELLA E MELONE.

Protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO i primi due concorrenti della stagione: DON DINO MAZZOLI da Frosinone e GIULIA ANGHELONE da Rosta, in provincia di Torino, attualmente sul 3 a 1. Al loro fianco gli chef ROMANA SPAGNOLI da Roma e ANDREA NARI da Alessandria. A giudicarli il maestro pizzaiolo GABRIELE BONCI e il critico gastronomico LUIGI CREMONA. Con loro, “giurato per un giorno”, il conduttore televisivo MARCO LIORNI.

Nel corso della puntata l’inviato IVAN BACCHI sarà a MONTEROSSO ALMO (Rg), alla ricerca di una tipica ricetta della tradizione siciliana: U SCACCIUNI.

Tornerà, immancabile, anche il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo divertente report dai banchi del “Mercato Trionfale” di Roma.