La Notte Europea dei Ricercatori 2018

Per il terzo anno consecutivo l’Università LUMSA partecipa alla Notte europea dei Ricercatori, evento organizzato da Frascati Scienza, che avvicina i ricercatori e il loro lavoro ai cittadini di tutte le età e agli studenti. Le sedi LUMSA di Roma e Palermo apriranno a tutti le loro porte per proporre una serie di attività distribuite in tutta la giornata del 28 settembre 2018