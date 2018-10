L’Osservatorio del mercato postale nazionale: l’appuntamento istituzionale dedicato al mercato postale

In Occasione della giornata mondiale della Posta (9 ottobre), si conferma per il secondo anno consecutivo l’appuntamento istituzionale dedicato al mercato postale e rivolto soprattutto agli operatori postali privati.

Un appuntamento annuale unico nel suo genere, proposto dall’Associazione Assopostale, quest’anno ospitato dall’Ordine degli Avvocati di Roma ed inaugurato dal suo Presidente, Avvocato Mauro Vaglio.

Il principale argomento di confronto sarà infatti la liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari che ha comportato il superamento del monopolio più redditizio del mercato postale nazionale.

Si confronteranno sull’argomento i principali operatori postali come Sailpost e Nexive, la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) che ha curato l’iter regolatorio per aprire ad una sana concorrenza il mercato postale degli atti giudiziari, rappresentata dal vice Segretario Generale Antonio Perrucci, e l’Autorità Antitrust garante del perdurare di una sana e legittima concorrenza nel mercato postale, rappresentata dalla Dott.ssa Bianca Maria Cammino della Direzione Credito, Poste e Turismo.

L’economista Vincenzo Comandini si occuperà di illustrare una comparazione tra il mercato postale nazionale e quello presente nei principali Paesi Europei per confrontarne grado di innovazione e di liberalizzazione; i lavori proseguiranno con un focus sulle nuove tecnologie che nei prossimi anni adegueranno il tradizionale servizio postale all’espansione dell’e-commerce e delle smart delivery: innovazioni in grado di rivalorizzare tutta l’infrastruttura postale, inclusi gli uffici postali, la cui permanenza sul territorio, specialmente nelle aree interne e montane del nostro Paese, è fondamentale. Sul punto si confronteranno il Presidente dell’Associazione nazionale Giovani Innovatori (co–fondatore dell’operatore postale iCarry), Gabriele Ferrieri, ed il Presidente della Fondazione montagne Italia, Onorevole Enrico Borghi.

Il confronto si terrà Martedì 9 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Palazzo di Giustizia di Roma ed i lavori saranno conclusi dall’Avv. Filippo Zinelli – coordinatore dell’Ufficio di Presidenza per le relazioni esterne dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

L’Osservatorio si conferma un appuntamento annuale, in futuro occasione di confronto anche con la stessa Poste Italiane.