IZI (indagini e ricerche di mercato): approvato il bilancio 2019, il fatturato è di 6,2 milioni di euro (+20% rispetto al 2018)

L’assemblea dei soci di IZI S.p.A ha approvato il bilancio 2019, un esercizio record per la società romana che opera dal 1984 nel settore delle indagini e ricerche di mercato e nell’assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Fondi Comunitari. Con un fatturato di 6,2 milioni di euro (+20% rispetto al 2018) IZI consolida il posizionamento di mercato in tutti i settori dove è presente, subito a ridosso delle grandi società multinazionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Presidente, Giacomo Spaini, si dichiara “molto soddisfatto di questo risultato, il migliore in oltre 35 anni di attività, frutto della continua ricerca di nuovi prodotti da offrire ai committenti, pubblici e privati, e della grande professionalità di tutto lo staff. Sarà difficile raggiungere le stesse performance nel 2020, considerata l’attuale situazione emergenziale, ma manterremo le nostre quote di mercato. Il portafoglio ordini è in crescita ed è proprio in questi momenti che bisogna investire, per cercare nuove opportunità di sviluppo. Un grazie a tutto lo staff, ai collaboratori ed a tutti i dipendenti che hanno dimostrato un grande spirito di adattamento, in risposta alle mutevoli condizioni del mercato ed alle difficoltà degli ultimi mesi”.