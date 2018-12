Italia travel awards: prolungate le votazioni della prima fase

Procedono le votazioni della prima fase della quarta edizione di Italia Travel Awards, l’evento più atteso dell’anno nel settore del turismo. Da febbraio partirà la seconda fase delle votazioni che porteranno i prescelti alla vittoria dei tanto ambiti Oscar del turismo italiano 2019. Le 10 aziende più votate in questa prima fase, per ciascun riconoscimento, passeranno di diritto alla seconda fase durante la quale sarà possibile selezionare uno dei “Preferiti” tra i candidati più votati. I premi alle categorie in concorso agli Italia Travel Awards saranno assegnati tramite i voti espressi da viaggiatori ed agenti di viaggio: questi decreteranno le eccellenze del mondo del turismo italiano.

Main Sponsor è quest’anno “Tui Italia”, colosso mondiale nel settore dei viaggi che ha sempre riconosciuto l’importanza del progetto e sostenuto la manifestazione.Dal primo ottobre 2016 TUI Italia è ufficialmente il nuovo brand de I Viaggi del Turchese, una delle aziende italiane leader del tempo libero. Tui Italia si presenta sul mercato con un ampio ventaglio di destinazioni, offrendo un prodotto che è la ricerca del giusto equilibrio tra qualità e prezzo, con la volontà di diffondere la forza del brand internazionale nel mercato italiano, con la sicurezza e la solidità del primo gruppo mondiale.

Agenti di Viaggio e Viaggiatori parteciperanno automaticamente al concorso “RISPONDI&VINCI”: in palio 8 biglietti aerei a/r per diverse capitali europee (4 per gli Agenti di Viaggio e 4 per i Viaggiatori) offerti da Vueling, quest’anno sponsor tecnico.

Per il secondo anno, sarà assegnato il premio dedicato al miglior progetto legato al Turismo Accessibile, unico premio su candidatura “alla migliore esperienza senza barriere”, che ha lo scopo di sensibilizzare alle problematiche legate alle disabilità. La partecipazione alla manifestazione è rivolta a tutte le associazioni, gli enti, le istituzioni, i comuni, le regioni ed agli operatori turistici che hanno realizzato iniziative importanti per l’accessibilità ai servizi turistici permettendo una vacanza senza ostacoli e difficoltà. Il termine per la presentazione del progetto è il 31 marzo.

Diversi gli sponsor che hanno confermato il proprio sostegno agli Italia Travel Awards anche quest’anno e tra questi: Beachcomber Resorts & Hotels, Abu Dhabi - Dipartimento Cultura e Turismo, Albatravel Group, Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Hertz Global GSA, Idee per viaggiare, Allianz Global Assistance.

Come Sponsor Tecnico, oltre la compagnia aerea Vueling, anche per la quarta edizione Paul Mitchell ha rinnovato la sua fiducia.

Media Partner: Citynews, askanews, Progress, Radio M100, Uomini e Donne della Comunicazione, in Viaggio con gusto - Bio magazine - gusto Sano

Patrocini: Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma, ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo .

Per tutta la durata delle votazioni il pubblico verrà aggiornato dal magazine ufficiale dell’iniziativa, ITAMAGz.

La premiazione dei leader dell’industria del turismo più votati avrà luogo, come per le precedenti edizioni, durante una serata spettacolo in una esclusiva location a fine maggio a Roma.

Cosa sono gli “Italia Travel Awards”

L'obiettivo del progetto è quello di incoraggiare e stimolare la professionalità nel settore dei viaggi e del turismo nazionale ed internazionale. Il riconoscimento Italia Travel Awards, è nato con l’intento di premiare professionalità, competenza e qualità nel settore dei viaggi e del turismo.

I riconoscimenti alle categorie in concorso agli Awards saranno assegnati tramite i voti espressi da viaggiatori ed agenti di viaggio: questi decreteranno le eccellenze del mondo del turismo italiano.

Le categorie in concorso

Sono 25 i premi della quarta edizione. Agenti di viaggio e Viaggiatori avranno ognuno le proprie categorie fra cui votare.

Gli Agenti di viaggio verranno invitati ad esprimere le loro preferenze su diverse componenti delle seguenti categorie: Tour Operator, Ospitalità, Uffici del Turismo, Software house per il turismo, Network, Crociere, GDS, Assicurazioni, Associazioni e OTA.

I Viaggiatori premieranno invece: Tour Operator, Compagnia area di linea e low-cost , Compagnia di crociera, Compagnia di Traghetti, Sito di prenotazione online, Destinazione, Compagnia Ferroviaria, Compagnia di Autonoleggio, Albergo/Resort, Aeroporto italiano, Regione italiana e Agenzia di viaggio.