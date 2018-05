Italia Travel Awards, consegnati a Roma gli Oscar del turismo

'La viaggiatrice', la statuetta realizzata da Aldo Modugno, sarà da oggi un fregio in più per alcuni operatori del mondo del travel. C'è chi ne ha accumulate già tre, come le edizioni del concorso; chi ha provato l'emozione per la prima volta e chi invece quest'anno ne ha portate a casa più di una. Tutti però ieri hanno consacrato Italia Travel Awards come l'appuntamento principe del mondo dei viaggi in Italia. E Roma è stata degna cornice per una serata speciale.

Grande successo ieri per la serata conclusiva della terza edizione di Italia Travel Awards, tenutasi ieri sera nel prestigioso scenario del The Church Palace. A condurre ed incantare l'elegante e simpatica Roberta Lanfranchi, con l’alternarsi di momenti di premiazione e di grande spettacolo. Sempre suggestiva e di intensa atmosfera l’esibizione musicale del violinista Stefano Camilli. Grande entusiasmo anche per la performance dei Kataklò, compagnia indipendente che da quasi 20 anni si esibisce con successo in Italia ed all’estero. Lo stile di Kataklò si basa sull’alta preparazione atletica e sulla notevole tecnica di danza di tutti gli interpreti, chiamati a mettere in campo versatilità e determinazione per sostenere l’impegnativo training fisico.

Alla serata erano presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra i quali l'assessore al Turismo del comune di Roma Adriano Meloni

"Siamo orgogliose di vedere come la manifestazione stia crescendo di anno in anno diventando ormai punto di riferimento per l’industria del turismo a livello nazionale e soprattutto che agenti di viaggio e viaggiatori, abbiamo colto il significato dell’iniziativa, ossia la volontà di premiare professionalità, qualità e impegno nel settore turistico italiano - dichiarano Roberta D’Amato e Danielle Di Gianvito ideatrici della manifestazione. “Questa per noi è un’enorme soddisfazione e ci incoraggia a continuare ad impegnarci e a lavorare costantemente per la realizzazione sempre molto impegnativa del progetto".

La serata finale, è stata seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook Italia Travel Awards, sul sito www.italiatravelawards.it e sul canale YouTube, dando la possibilità a chi non è riuscito a partecipare all’evento di interagire superando i confini della location.

Il successo dell’evento è stato confermato dall’importante partecipazione di agenti di viaggio, operatori del settore e viaggiatori: oltre 22.755 infatti gli utenti registrati, che attraverso un sistema di votazione libera e trasparente, esclusivamente online su www.italiatravelawards.it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso consentendo ai propri beniamini di essere incoronati vincitori.

Assegnato alla Anfass Onlus Martinsicuro con il progetto La Rosa Blu Chalet il Premio Speciale Turismo Accessibile “alla migliore esperienza senza barriere” introdotto per la terza edizione di Italia Travel Awards. La giuria scelta a valutare la migliore iniziativa per l’accessibilità ai servizi turistici era composta da professionisti di vari settori: Giacomo Ebner, scrittore e magistrato; Rosaria Renna, speaker e giornalista radiofonica: Fiamma Satta, giornalista; Max Giusti, artista televisivo e teatrale e Nicola Modugno, neurologo.

Sono 8 i vincitori (4 agenti di viaggio e 4 viaggiatori) legati al concorso “Rispondi & Vinci” ai quali è stato assegnato un buono viaggio per 2 persone ciascuno allo Shoni Bay di Marsa Alam inclusi il volo charter, il trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto, i visti e le assicurazione base offerti da TUI.

Agenti di viaggio

Alessio Passerini, Borsa Viaggi – Roma

Fabio Cannizzaro, Roulette Agency – Avellino

Ilaria Maccarrone, CTS Elysium – Roma

Laura Frani, Yalla Yalla – Roma

Viaggiatori

Chiara Spaziano, Forlì

Daniela Cavallini, Modena

Giandomenico Mancinelli, Pozzolo del Friuli (UD)

Sara Pintus, Genova



I Vincitori di Italia Travel Awards 2018



voto agenti di viaggio Associazione preferita: ASTOI

voto agenti di viaggio Network preferito: Gattinoni Mondo di Vacanze

voto agenti di viaggio Assicurazione preferita: Allianz Global Assistance

voto agenti di viaggio OTA preferita: Albatravel

voto viaggiatori Sito di Prenotazione Online preferito: piratinviaggio.it

voto agenti di viaggio Software per il Turismo preferiti: Aladyn (Quality Group)

voto agenti di viaggio GDS preferito: Amadeus

voto agenti di viaggio Catena Alberghiera preferita: Beachcomber Resorts & Hotels

voto viaggiatori Albergo/Resort preferito: Hilton Hotels & Resorts

voto agenti di viaggio Compagnia Crocieristica extra-Europea preferita: Royal Caribbean International

voto agenti di viaggio Compagnia Crocieristica Europea preferita: MSC Crociere

voto viaggiatori Compagnia di Crociere preferita: MSC crociere

voto agenti di viaggio Compagnia di Traghetti preferita: Grandi Navi Veloci

voto viaggiatori Compagnia di Traghetti preferita: Grimaldi Lines

voto agenti di viaggio Pagina Facebook Aziendale preferita: Idee per Viaggiare

voto agenti di viaggio Progetto/Programma di Formazione preferito: Eden Viaggi

voto agenti di viaggio Compagnia Ferroviaria preferita: Trenitalia - Ferrovie dello Stato

voto viaggiatori Compagnia Ferroviaria preferita: Trenitalia - Ferrovie dello stato

voto agenti di viaggio Compagnia di Autonoleggio preferita: Hertz

voto viaggiatori Compagnia di Autonoleggio preferita: Hertz

voto agenti di viaggio Ufficio del Turismo preferito: Thailandia - Ente Turismo Thailandese

voto viaggiatori Destinazione Turistica preferita: Stati Uniti

voto viaggiatori Regione Italiana preferita: Sardegna

voto agenti di viaggio Destinazione Estera preferita - Per natura, avventura e sport: Stati Uniti

voto agenti di viaggio Destinazione Estera preferita - Per il mare: Maldive

voto agenti di viaggio Destinazione Estera preferita - Per l'offerta culturale: Giappone

voto agenti di viaggio Vettore di Linea preferito: Emirates

voto viaggiatori Compagnia Aerea preferita: Emirates

voto agenti di viaggio Vettore Low Cost preferito: easyJet

voto viaggiatori Aeroporto Italiano preferito: Aeroporto di Roma-Fiumicino

voto viaggiatori Tour Operator preferito: Eden Viaggi

voto agenti di viaggio Tour Operator generalista preferito; Eden Viaggi

voto agenti di viaggio Tour Operator specialista preferito: Quality Group

voto agenti di viaggio Tour Operator emergente preferito; Idee per Viaggiare

voto agenti di viaggio Tour Operator villaggista preferito: Veratour

voto agenti di viaggio Catalogo di Viaggio preferito: Veratour

voto agenti di viaggio Ufficio Booking preferito: Quality Group

voto operatori Agenzia di Viaggio preferita: Certosa viaggi , Firenze - Toscana

voto operatori Agente di Viaggio Preferito : Claudia Lazzari, Tuscialand - Civita Castellana VT - Lazio