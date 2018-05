Internazionali tennis BNL d’Italia, Tailorsan partner dell'evento

Per il sesto anno consecutivo la Tailorsan, azienda leader nel mondo dell’ecologia, ha messo la propria qualità al servizio del torneo di tennis più importante in Italia e tra i più considerati in Europa.

Nel corso della manifestazione, nel villaggio allestito tra viale delle Olimpiadi e viale dei Gladiatori, sono previste circa 100 mila presenze: gli appassionati di tennis potranno usufruire di circa 50 bagni di lusso, compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che Tailorsan ha messo a disposizione grazie al suo dipartimento Luxe. Tutti sono dislocati all’interno del villaggio del tennis e utilizzati non solo durante lo svolgimento degli incontri ma anche durante le serate nel villaggio ospitalità.

“Siamo sempre più orgogliosi - le parole dell’amministratore di Tailorsan, Loris Talone - della nostra partnership con gli Internazionali di tennis BNL d’Italia, che è partita nel 2013 e che è ormai consolidata. La qualità del servizio che richiede un evento così prestigioso non posso fornirla tutti: per questo siamo fieri di essere stati scelti”.