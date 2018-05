Insoliti percorsi alla scoperta di antichi mestieri

Venerdi 11 maggio tra i Rioni Ponte e Parionea partire dalle ore 14 alle 21 si svolgerà il percorso tra i vicoli con performance artigiane che fa parte del progetto Bottteghiamo. Gli Artigiani tornano protagonisti della manifestazione in una cornice d’eccellenza, i rioni di Roma e i suoi tesori nascosti.

Anche in questa edizione, i tour enogastronomici alla scoperta di antichi mestieri sono al centro delle attività proposte per la valorizzazione dell’artigianato e del territorio. La CNA di Roma, in collaborazione con Botteghiamo, presenta nuovi e insoliti percorsi nei vicoli del Centro Storico e non solo, per conoscere i Maestri Artigiani e le Botteghe Storiche, accompagnati da degustazioni tipiche. L’obiettivo della manifestazione è quello di sostenere e promuovere i prodotti della tradizione e l’artigianato Made in Italy che da sempre si sono distinti per qualità e originalità.

Nell’ambito del progetto Botteghiamo, troviamo un’offerta turistica sempre più completa e adatta ad ogni esigenza e che ha come protagonista la tradizione artigianale e la sapienza dei Maestri Artigiani vista da più sfaccettature.

L’evento, organizzato da Linkup23, è promosso dalla CNA di Roma e realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Roma.