Inglese, che disastro! Guida per chi pensa di non essere portato per le lingue

Che si tratti di motivi di studio, lavoro, o solo perché ormai l'inglese pervade ogni ambito della nostra vita quotidiana, pressoché chiunque è venuto a patti con l’esigenza di conoscere almeno le basi di questa lingua. Come ogni materia di studio, ci sono metodi e strumenti per impararla al meglio e con minore sforzo. Eccone qui allora cinque suggerimenti per voi.

1- Costanza nell'impegno

È utilissimo che vi diate obbiettivi concreti, scadenze precise e ritmi prefissati nella vostra tabella di marcia. In questo modo, proprio come se foste a scuola, riuscirete a portare effettivamente a termine il compito che vi sarete assegnati, progredendo in maniera spedita e costruttiva nel vostro studio della lingua.

2- Trovate un gruppo di dialogo

In molte città, specie quelle universitarie, esistono un grande numero di associazioni esterofile o di stranieri trapiantati che organizzano serate dedicate proprio a fare incontrare persone di diverse nazionalità con le quali poter dialogare in lingua straniera per poter fare pratica. Scoprite se ce n'è uno vicino a voi e tentate questa esperienza, che calandovi in maniera completa nell'utilizzo dell'inglese, può rivelarsi estremamente proficua. Un alternativa è farsi aiutare da amici molto bravi o dai propri compagni di corso, infatti se frequenterete corsi di inglese a Roma otterrete di sicuro risultati migliori e conoscerete molte persone con cui dialogare in inglese.

3- Imparate divertendovi

Non solo lo studio tradizionale sui libri è utile per imparare una lingua straniera. Anche sfruttare le vostre passioni personali è un ottimo metodo per assimilare l'inglese senza per questo sentire il peso di una sessione di studio. Ascoltare, magari testo alla mano, le canzoni straniere che più vi piacciono per poi provare a tradurle, tentare di leggere il vostro libro favorito o guardare la vostra serie tv preferita in lingua originale sono tutti ottimi modi per familiarizzare in maniera piacevole e leggera con la lingua inglese.

4- Utilizzate internet

Su Internet esistono moltissimi tutorial, lezioni e video che possono aiutarvi e guidarvi nell'apprendimento, per non parlare poi dell'enorme numero di dizionari, vocabolari e traduttori che possono essere un indispensabile ausilio nel vostro studio quotidiano. Esplorate dunque la rete in cerca delle soluzioni più utili al vostro caso.

5- Trovate un insegnante

Infine, nessun ausilio o strumento può competere con le lezioni di un insegnante preparato. Che siano lezioni private o corsi organizzati con gruppi di studio, l'ausilio di un bravo maestro è sicuramente uno dei migliori investimenti che possiate fare in qualsiasi campo dell'apprendimento e vi consentirà senza dubbio di progredire rapidamente ed efficacemente nel vostro studio della lingua inglese. Trovate dunque la migliore scuola di inglese a Roma e date un bella spinta al vostro attuale livello di inglese!