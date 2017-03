Il sogno diventato realtà grazie a Wall Street English: la storia di Giulia

Negli ultimi anni troppo spesso capita di sentire storie di ragazzi che faticano a trovare un lavoro, sfiduciati verso il futuro e che non riescono a vedere grandi prospettive davanti a sé. Ci sono anche tante storie di ragazzi che sono andati all’estero a cercare la propria strada nella speranza di incontrare opportunità migliori. Esistono però anche storie di successo, di giovani che si sono impegnati per ottenere quello che volevano e ci sono riusciti o sono vicini alla riuscita. Una di queste storie di successo è di speranza è quella di Giulia, che ci racconta la sua esperienza e come il suo sogno di studiare all’estero sia diventato realtà grazie al suo impegno, ai suoi sforzi e al giusto aiuto nello studio della lingua inglese.

“Hi there! Il mio nome è Giulia di Giorgio e frequento la International Business Academy di Kolding in Danimarca dal 2015. Sapevo che uno dei requisiti per studiare all’estero era il superamento della certificazione di inglese IELTS, ma mi sono decisa a frequentare un corso di inglese a Roma per la preparazione dell’esame appena un mese prima dell’esame stesso e a un mese dall’esame di Stato!

Sicuramente non si è trattato di una passeggiata. Anzi, ricordo ancora le giornate di studio intenso per prepararmi a superare queste due prove importanti! Però ero davvero determinata a rendere il mio sogno di studiare all’estero realtà. Ricordo ancora il giorno in cui sono scesa dalla metro (fermata Repubblica) e sono arrivata, dopo un breve tratto a piedi, in Via Pastrengo 34, dove si trova la scuola di inglese Wall Street English di Roma alla quale mi ero appena iscritta. Da un lato vedevo parte delle Terme di Diocleziano e dall’altro il mio obiettivo, tutt’altro che antico: mi sono trovata in un ambiente colorato e accogliente dove ho avuto a che fare con persone gentili e premurose.

Senza il sostegno degli insegnanti della scuola di inglese di Roma Repubblica oggi avrei potuto trovarmi su una strada molto diversa. I teachers mi proponevano spesso di fare simulazioni delle prove IELTS, senza mai abbandonarmi e spiegandomi sempre con molta chiarezza gli errori e le possibili soluzioni per migliorare. Alla fine, in soli trenta giorni, ho visto il mio inglese migliorare sempre più, ma soprattutto ho acquisito fiducia nelle mie capacità e ho potuto affrontare l’esame con serenità e senza ansie. Potete immaginare la gioia quando ho superato il mio IELTS e l’Università ha accettato la mia domanda di iscrizione!

Ovviamente quel periodo continua ancora ad essermi utile, perché ho imparato moltissimi termini nuovi che utilizzo spesso durante gli esami o nella preparazione dei miei progetti universitari. In più l’esposizione continua ad un ambiente multiculturale non può che contribuire ad un ulteriore miglioramento del mio inglese. È stata un’avventura bellissima e non vedo l’ora di leggere le opinioni sui corsi di inglese dei prossimi studenti che potranno lanciarsi a tutta velocità verso i loro sogni come ho fatto io.

Thank you Wall Street English!”

Wall Street English Roma Repubblica

Via Pastrengo, 34 (ang. via Parigi) – Roma

Tel: 06.87.72.45.31

Web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-roma-repubblica/

Orari : Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 21.00 / Sabato: dalle 9.00 alle 16.00