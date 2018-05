Il Premio Roma ai migliori formaggi e pani: ecco chi ha vinto

Si è tenuta oggi presso la Sala del Tempio di Adriano la cerimonia di premiazione del Concorso per i migliori formaggi “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La struttura del Concorso prevede due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate sulle seguenti tipologie:

Paste filate fresche

Formaggi freschi

Formaggi stagionati

Ricotta fresca

L’altra sezione era invece aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni estere simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale. Queste le 4 tipologie a confronto:

Formaggi affinati (es. nel fieno, nelle vinacce, sotto crusca, ecc.)

Formaggi ottenuti da latte crudo di animali al pascolo brado o semibrado

Formaggi a caglio vegetale o microbico

Formaggi innovativi per: tecnologia di produzione; ingredienti; funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, delattosato, basso colesterolo, a ridotto contenuto di grassi)

115 le aziende partecipanti: tra queste 37 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 16 di cui 4 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 33 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 13 regioni (principalmente Campania, Sardegna, Toscana e Veneto); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 45 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dall’Austria, dal Belgio, dall’Irlanda, dalla Lituania, dai Paesi Bassi e dal Portogallo.



La Giuria, composta da sette assaggiatori esperti, ha esaminato complessivamente oltre 250 campioni di formaggio di cui 95 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 162 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 3 di Roma città, 5 della provincia, 1 di Latina e 1 di Rieti che si sono aggiudicate ben 15 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione.

52 aziende partecipanti provenienti da 11 regioni italiane che hanno presentato oltre 130 prodotti suddivisi nelle seguenti tipologie:

Biscotteria tradizionale dolce secca da forno

Pani prodotti con lievito madre

Pizza bianca di Roma

Pani tradizionali e storici di frumento duro

Pani tradizionali di frumento tenero

Pani innovativi per: tecnologia di produzione; funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, ecc.); impiego di cereali minori per minimo il 50% (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio, khorasan (kamut), avena)

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di cinque degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio. Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e quindi il confronto tra imprese che, al di là della localizzazione, siano accomunate da una comune filosofia: il legame al proprio territorio per creare prodotti tradizionali con dei tratti distintivi che consentano di intercettare anche il gusto moderno. Prodotti dotati di riconoscibilità con un forte collegamento all’azienda realizzatrice.

Naturalmente non sono mancati i capisaldi della produzione locale (Roma e Lazio) a confronto:

Pane casereccio

Filone

Pane integrale

Filone sciapo

Pane di Allumiere

Ciabatta

Proposti da 14 fornai di Roma città, 5 della provincia e 14 del territorio regionale.

Al termine della cerimonia di premiazione dei due concorsi nel pomeriggio dalle 16 fino alle 18.30 la Sala del Tempio di Adriano è stata aperta al pubblico con un programma di laboratori sul formaggio e sul pane con tecnici esperti dedicati agli appassionati dei prodotti di qualità.

DI SEGUITO TUTTI I VINCITORI

SEZIONE ROMA E LAZIO

TIPOLOGIA BISCOTTERIA TRADIZIONALE DOLCE SECCA DA FORNO

1° classificato: La Pasticciotta di Russo Antonietta (LT) – Crostatine alle Visciole

2° classificato: Baldassarra Angelica & C. s.n.c. (FR) – Fini Fini con Pistacchi, Mandorle e Nocciole

3° classificato: RPS Pane s.r.l.s. (VT) – Tozzetti alle Nocciole





TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON LIEVITO MADRE

1° classificato: Panificio Frontoni Alessandro s.r.l. (RM) – Pane Rustico Integrale

2° classificato: Baldassarra Angelica & C. s.n.c. (FR) – Pane con le Noci

2° classificato: Pane & Dolci di Scorsoni Aronne (RM) – Casareccio Integrale

3° classificato: Il Pane di Onelia Holding s.r.l. (LT) – Pagnotta di Pane





TIPOLOGIA PIZZA BIANCA DI ROMA

1° classificato: De Carolis e F. s.r.l. (RM) – Pizza Bianca di Roma

2° classificato: Cuore di Grano s.r.l. (RM) – Pizza Bianca di Roma

3° classificato: Albanesi 2011 s.r.l. (RM) – Pizza Bianca di Roma





MIGLIOR PRODOTTO DA FORNO DI INTERESSE PER I MERCATI NAZIONALI ED ESTERI

Pane & Dolci di Scorsoni Aronne (RM) – Casareccio Integrale

SEZIONE NAZIONALE

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI E STORICI DI FRUMENTO DURO

1° classificato: Trepì s.r.l. (PE) – Pane Marrucino

1° classificato: Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo e C. s.n.c. (CB) – Pane di Grano Duro Senatore Cappelli Integrale a Lievitazione Naturale

2° classificato: Dolce & Salato di Zanesi Patrick (MI) – Pane 100% Semola di Senatore Cappelli

3° classificato: Panificio Giulio Bulloni e Figli s.r.l. (NU) – Pane Guttiatu

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI DI FRUMENTO TENERO

1° classificato: Panificio Moderno s.n.c. (TN) – Pantrentino

2° classificato: Pane al Pane s.r.l.s. (CS) – Pane Casereccio Bio

3° classificato: Tecchiolli s.n.c. (TN) – Pantrentino





TIPOLOGIA PANI INNOVATIVI PER TECNOLOGIA DI PRODUZIONE, FUNZIONALITÀ O IMPIEGO DI CEREALI MINORI

1° classificato: Forno a Legna di Santino Beccarisi (LE) – Pane ai Cereali

2° classificato: Dolce & Salato di Zanesi Patrick (MI) – Pane Antico al Farro e Ardito

3° classificato: Panificio Fiorentini s.n.c. (VT) – Pane all’Avena con Semi di Canapa