Il Personal Trainer: benessere per corpo e mente

Quella del Personal Trainer è una delle figure ormai più note e diffuse in ambito fitness. Al contrario, però, di quanto si possa superficialmente pensare, il suo è un lavoro molto impegnativo e delicato che va ben oltre la cura e il miglioramento dell'aspetto fisico.

Diffidare dalle imitazioni

Per conoscere meglio questo professionista e capire come distinguerlo da chi si improvvisa in questo ruolo, è necessario partire dal valutare la sua preparazione di base che, oltre a dover essere sempre aggiornata sulle novità nel campo delle Scienze Motorie, deve risultare ampia e sfaccettata.

Chi svolge questa attività in modo esperto deve mettere a disposizione una formazione tecnica di alto livello e che sia, soprattutto, interdisciplinare. Deve, inoltre, lavorare con passione e avere un approccio agevole, comunicativo, di continuo stimolo e incoraggiamento nei confronti della persona di cui si sta occupando. Affidarsi ad un Personal Trainer qualificato significa avere la garanzia di raggiungere degli obiettivi mirati riguardo quella che è la dimensione personalizzata della forma fisica, ma non solo.

Chi è il Personal Trainer?

Viene immediatamente identificato nella persona che in palestra si occupa di seguire essenzialmente l'allenamento fisico. E' il professionista che prepara le schede seguendo le quali si può svolgere il programma di lavoro più adatto alle varie esigenze.

In realtà, questa descrizione deve essere considerata del tutto riduttiva, perché la sfera di azione del P.T. è più ampia di quanto si possa pensare. E' vero che la sua preparazione deve essere tale da permettergli, sicuramente, di occuparsi con competenza e in piena sicurezza della definizione e del miglioramento dell'immagine del corpo dal punto di vista del raggiungimento di un'adeguata forma fisica, ma c'è davvero tantissimo altro che è in grado di fare.

Un lavoro a tutto tondo

Un Personal Trainer che possa definirsi tale non è mai quello che si limita solo alla preparazione della scheda. Anche se questo è, senza dubbio, lo strumento utile per arrivare al risultato finale preventivato e risolvere così l'esigenza iniziale del cliente, il suo lavoro deve andare ben oltre e si deve differenziare per la capacità di avere un'attenzione totale alla persona.

Il miglioramento della condizione fisica, infatti, non deve mai riferirsi soltanto ad un'esigenza di tipo estetico. Deve andare di pari passo con la conoscenza del proprio corpo e, di conseguenza, con l'aumento della consapevolezza di sé. Tutto questo porta alla conclusione che il lavoro di un Personal Trainer assume un valore psicologico rilevante.

Curare il corpo e non solo

La capacità di saper motivare al meglio lo svolgimento degli esercizi da fare in palestra oppure a domicilio deve sempre andare di pari passo con quella di saper “parlare” al lato emozionale.

La persona seguita deve essere stimolata, incuriosita, deve essere resa partecipe in modo attivo del percorso che il corpo sta seguendo e il corpo, a sua volta, non va mai trattato come un'entità a sé stante rispetto alle emozioni.

Il lavoro del Personal Trainer è, dunque, indirizzato a portare uno stato di benessere generale che, quando conquistato, permette di elevare il livello di autostima creando un cambiamento interiore profondo e un miglioramento generale del proprio modo di essere, della propria personalità, oltre che del modo di apparire.

L'azione di questo professionista diventa, quindi, davvero fondamentale, poiché contribuisce a costruire una dimensione del tutto nuova per il cliente e a trasformare il suo modo di vivere il quotidiano portando cambiamenti positivi in ogni settore.

Come orientare la scelta a Roma

E' esattamente in questa direzione che procede il lavoro del Personal Trainer di Roma Daniele Macrì. La sua professionalità gli permette di muoversi in maniera esperta e negli ambiti più diversi, offrendo la comodità di seguire il cliente non soltanto in palestra, ma anche nel suo studio oppure a domicilio.

Si occupa dei percorsi per il dimagrimento, per migliorare la qualità muscolare, per tonificare, per correggere la postura, per la riabilitazione necessaria dopo interventi chirurgici o lunghe convalescenze.

Risolve anche la richiesta di miglioramento della condizione fisica delle donne in gravidanza, a cui sono dedicati non soltanto esercizi mirati di aerobica leggera, ma anche con lo scopo di aiutare la mobilità articolare.

Un campo d'azione ampio e variegato

Sulla base di un primo incontro gratuito, viene effettuata una valutazione che sarà alla base del programma specifico da seguire.

Le tipologie di allenamento che possono essere messe in pratica sono molte: da quelle definite “Old School”, ossia le tecniche tradizionali, si arriva all'allenamento a corpo libero che è molto agevole da svolgere a domicilio, fino ad arrivare all'alta intensità dell'allenamento Tabata che, una volta personalizzato, permette di bruciare calorie in modo evidente realizzando così un perfetto percorso di dimagrimento.

Allenamento e alimentazione

Nel lavoro del Personal Trainer particolare attenzione viene, inoltre, sempre riservata alla gestione dell'alimentazione. L'allenamento, infatti, si deve differenziare anche con l'inserimento di alimenti specifici adeguati al tipo di esercizio fisico svolto.

E' un aspetto che viene valutato e seguito da Daniele Macrì - Personal Trainer Roma con il supporto e l'aiuto di esperti del settore. In questo modo si rende ancora più sicuro il percorso da fare per il raggiungimento di un livello di benessere a 360 gradi. Questo discorso, inoltre, vale anche in riferimento alla diversificazione sempre più diffusa delle abitudini alimentari in direzione vegetariana e vegana che prevedono un'ulteriore personalizzazione delle schede per l'esercizio fisico più adeguato.

Conoscere per scegliere

Sono davvero tante, dunque, le sfumature che permettono di distinguere un Personal Trainer di qualità a cui affidarsi in piena sicurezza e serenità. L'abilità di mettere in perfetta sinergia tutti i vari aspetti, il continuo aggiornamento, la capacità di mettere tutto questo in pratica in modo esperto sono le condizioni che fanno la differenza e assicurano di ottenere un risultato finale soddisfacente, di risolvere al meglio ogni tipo di problematica e di raggiungere risultati duraturi nel tempo e perfettamente adeguati alla richiesta iniziale.

Sul sito di Daniele Macrì, oltre ad una serie di informazioni di carattere generale e sulla sua attività, c'è anche l'interessante spazio riservato al blog. Qui vengono periodicamente pubblicati articoli di approfondimento e di risposta a quesiti che riguardano l'allenamento e/o l'alimentazione. Ci sono aggiornamenti sulle ultime novità nel campo del fitness e tutto quello che permette di conoscere meglio questo mondo e quella che è la maniera migliore di svolgere questa attività professionale.