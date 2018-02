A Monti arriva il DoubleTree by Hilton: in via Torino ecco un nuovo hotel

Un nuovo hotel a Monti, per la precisione in via Torino. La notizia non è nuova, ma oggi si è consumato un altro passo importante, quello dell'accordo tra H.n.h. Hotels and Resorts e Hilton che hanno annunciato il via libera al franchising per l'apertura del DoubleTree by Hilton, un Upscale Hotel di nuova realizzazione nel quartiere Monti. Si tratta, per H.n.h. Hotels and Resorts del secondo contratto di affiliazione con Hilton dopo il DoubleTree by Hilton di Trieste.

Il cantiere per la ristrutturazione e la riconversione è già stato avviato da Reale Immobili S.p.A., proprietaria dell’immobile, per permettere l’apertura per il secondo semestre 2019. 132 stanze, un ristorante al piano terra, uno spazio congressi polivalente ed un ampio bar-ristorante situato all’ultimo piano, con spettacolare vista sulla skyline della città.

Il progetto prevede il ridisegno completo degli interni e degli ingressi di quello che un tempo era il palazzo della Bnl. Obiettivi creare suggestivi varchi comunicativi tra l’Hotel e gli affacci su Piazza Esquilino e via Urbana. Il concept propone di creare una narrativa ispirata alla micro località del quartiere Monti, con le botteghe artigiane e gli scorci monumentali verso il Colosseo. L’idea progettuale prevede un dialogo con la città attraverso la creazione di servizi di ristorazione, ma anche di spazi comuni per incontri, lavoro e socialità con fruizione interna ed esterna. Un grande sky lounge al piano ottavo creerà una dimensione prospettica sulla piazza di Santa Maria Maggiore.

Luca Boccato, Amministratore Delegato di H.n.h. Hotels & Resorts SpA, dichiara: "Il DoubleTree by Hilton Roma Monti rappresenta la nostra seconda affiliazione a marchio DoubleTree by Hilton in Italia dopo quella di Trieste, in Piazza della Repubblica. Crediamo molto nel valore della collaborazione con un brand internazionale come Hilton. L’identità, gli standard e i valori DoubleTree by Hilton si sposano perfettamente con il progetto e con la nostra filosofia di gestione".

Anche per Hilton questa apertura nella Capitale rappresenta un importante traguardo. Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President Development Sviluppo EMEA sottolinea infatti: "Roma, grazie al suo intramontabile fascino, ha accolto più di 11 milioni di visitatori nei primi nove mesi del 2017. Questo hotel sarà il nostro primo hotel DoubleTree by Hilton nella Città Eterna, una gradita aggiunta al nostro portafoglio italiano in crescita. Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con H.n.h. Hotels and Resorts SpA in un'altra destinazione di livello mondiale".

“Siamo pienamente soddisfatti di questa operazione di valorizzazione immobiliare e di partnership tra H.n.h. Hotels and Resorts e un brand internazionale come Hilton – dichiara Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili – Contribuire alla ristrutturazione e riconversione di questo edificio in un prestigioso hotel, che sorge in una posizione strategica, significa per Reale Immobili essere tra i protagonisti di una profonda trasformazione in grado di generare una ricaduta di valore sul contesto economico urbano e di rafforzare il proprio posizionamento nel settore alberghiero della Capitale”.