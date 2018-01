Monti, Esquilino, Monteverde e San Giovanni: ecco le guide dei quartieri firmate Airbnb

Dove mangiare tra locali e mercati, dove prendere un drink serale, dove fare shopping o visite culturali. I suggerimenti per i visitatori arrivano dagli host di Air bnb, che lanciano oggi una nuova iniziativa: le guide curate direttamente da chi mette a disposizione il proprio alloggio, conoscitore in prima persona di rioni e quartieri di Roma. Si parte con le mappe di quattro tra le aree più rappresentative della città (clicca sui nomi delle zone per i pdf).

L’Esquilino, nell’area est del centro storico, San Giovanni, uno dei più popolati, che ospita la famosa Basilica di San Giovanni in Laterano, Monti, il primo rione di Roma e Monteverde, vicino alla città antica, ricco di verde e testimonianze storiche. Le guide indicano negozi, locali, ristoranti e punti di interesse da non perdere, suggeriscono degli itinerari e, al tempo stesso, piccoli vademecum su come comportarsi quando si visita Città Eterna. Contengono infatti consigli utili su come ridurre gli sprechi, come sostenere i prodotti locali, come usare i servizi del posto e così via.

"L'idea di creare delle guide dei quartieri di Roma è stata fortemente voluta dalla community locale di Airbnb - spiegano gli organizzatori del gruppo di home sharing - che ha lavorato assiduamente per realizzare un prodotto pieno di stimoli e suggerimenti "local" per vivere Roma al meglio e responsabilmente". Poi qualche numero: "Dei 14.600.000 arrivi a Roma nel 2017, meno del 10% hanno soggiornato con Airbnb (1.400.000, di cui l’80% dall’estero): un turismo di qualità lontano dal mordi e fuggi dell’escursionismo giornaliero, con una permanenza media più lunga (3,6 notti) e interessato a scoprire e vivere da vicino i quartieri più autentici della città".