GuidaAcquisti.net pubblica la classifica migliori caldaie a condensazione 2018

In questa notizia di sicuro interesse per le famiglie italiane, RomaToday ha interpellato Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici della rivista GuidaAcquisti.net, per avere maggiori informazioni su quale caldaia scegliere per risparmiare.

Secondo Andrea Pilotti i requisiti essenziali di una caldaia a condensazione sono sicurezza, rendimento energetico e durata nel tempo. I prodotti sul mercato italiano puntano molto sul risparmio energetico, anche se in alcuni casi è bene spendere di più per avere prodotti più durevoli nel tempo.

Tra i prodotti citati da Andrea Pilotti per qualità superiore troviamo:

Ariston Alteas One NET 35

Vaillant EcoTEC exclusive VMW + Green iQ

Beretta Exclusive Boiler Green 35 HE B.S.I.

Riello Family AR 35 KIS

Viessmann Vitodens 222-W

Immergas Victrix Maior 28 TT

Per leggere le recensioni di questi modelli potete leggere la classifica migliori caldaie a condensazione 2018 di Andrea Pilotti.