Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici, ha studiato le ultime innovazioni applicate agli elettrodomestici per identificare le tecnologie più interessanti per i consumatori italiani. Da questo studio è nato il premio Guida Acquisti Technology Award 2019 che elenca le innovazioni più consistenti nel mondo degli elettrodomestici.

Tra i produttori più citati per l’innovazione abbiamo Beko, Bosch, Dyson, LG, Neato Robotics, Whirlpool, Philips, Samsung, Siemens e Sony.

Le innovazioni più consistenti del 2019 spaziano in tutte le direzioni, dalle funzionalità alle tecnologie di produzione, dall’intelligenza artificiale alla capacità di interconnessione degli elettrodomestici.

Insomma, un futuro sempre più roseo per i consumatori che nell’arco di un decennio hanno visto crescere costantemente l’innovazione di molte categorie di elettrodomestici, sempre più capaci di prendere decisioni per compiere in autonomia, e al meglio, il compito di sollevare le persone dai lavori domestici quotidiani.