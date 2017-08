Concorso infermieri Umberto I: ecco le graduatorie

E' terminato l'iter del maxi-concorso per 40 posti da infermiere al Policlinico Umberto I di Roma, che ha visto in totale la partecipazione di circa 20mila candidati: sul sito internet del Policlinico è stata pubblicata la graduatoria stilata in seguito alle tre prove (scritta, pratica e orale) che si sono succedute fino alla giornata di oggi.

Le assunzioni del personale infermieristico selezionato al termine del maxi-concorso del Policlinico Umberto I di Roma "saranno immediate, penso entro il 2017". A dirlo è il direttore generale dell'ospedale romano, Domenico Alessio, che conferma tempi rapidi per vedere al lavoro i nuovi infermieri. "I tempi di svolgimento delle prove, che hanno riguardato circa 1.400 persone, sono stati svolti in quattro giorni- spiega all'agenzia Dire- Penso che in nessun posto della Pubblica amministrazione sia stato registrato un risultato di questo tipo: con lo svolgimento immediato delle prove dovevamo recuperare il tempo perso e cercare di andare incontro a quei ragazzi che, anche se non per colpa nostra, avevano subito dei disagi". Non solo. Alessio rimarca che ora "abbiamo una graduatoria attiva di 878 persone da cui prenderemo i 40 infermieri più quelli che serviranno, ma la lista è a disposizione di tutte le aziende sanitarie del Lazio. Abbiamo dunque fatto un buon lavoro non solo nel nostro interesse, ma in quello del Servizio sanitario regionale".

Quali saranno ora i tempi? "I prossimi passi saranno quelli previsti dalle procedure di assunzione, comunque immediati. Dobbiamo cercare di coprire in tutti i modi la carenza del personale infermieristico: ora non possiamo essere noi a perdere tempo dopo che la Regione ha dato il nulla osta per svolgere questa procedura". [fonte agenzia DIRE]