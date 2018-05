Giudizio Universale. Nuove date estive per lo show immersivo su Michelangelo

Proseguono anche per i mesi estivi le repliche dello spettacolo immersivo che sta incantando Romani e turisti e che registra già 100.000 spettatori in soli due mesi di programmazione.

Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel.

Un viaggio straordinario che permette al pubblico di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza di un capolavoro della Storia dell’Arte e dell’umanità in un racconto che lascia il pubblico senza fiato.

Lo spettacolo, i cui contenuti sono stati realizzati con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, è la prima produzione di Artainment Worldwide Shows ed è una creazione di Marco Balich, regista e direttore artistico definito “designer di emozioni”, ideatore dell’Albero della Vita a Expo Milano, nonché di oltre 20 Cerimonie Olimpiche (tra le quali Rio 2016, Sochi 2014, Torino 2006).

Un’esperienza emotiva, estetica e spirituale che in 60 minuti accompagna lo spettatore anche attraverso le coinvolgenti musiche create da John Metcalfe, già collaboratore di artisti come U2, Morrissey, Blur e Coldplay, per culminare nel commovente ed emozionante tema finale, l’inedito Dies Irae arrangiato e interpretato per l’occasione da Sting.

La straordinaria voce di Susan Sarandon per la versione in inglese

Lo show, con repliche in italiano e in inglese e traduzione in 9 lingue, si avvale anche del contributo di due star della recitazione: Pierfrancesco Favino, che presta la voce a Michelangelo in entrambe le versioni, e Susan Sarandon (voice of the Bible nella versione inglese).

Biglietti acquistabili in prevendita su giudiziouniversale.vivaticket.it e al box office di Via della Conciliazione, 4, aperto tutti i giorni.