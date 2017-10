Galileo e Raccolta degli Occhiali Usati ONLUS insieme per la Giornata Mondiale della Vista

La Giornata Mondiale della Vista è un’iniziativa a livello mondiale a favore della vista, sponsorizzata anche dal Lions Clubs International che si svolge annualmente il secondo giovedì di ottobre al fine di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sui problemi della vista, quest'anno la data è il 12 ottobre.

Il Centro Italiano Lions per la Vista insieme con la Raccolta degli Occhiali Usati ONLUS e Oftalmica Galileo SPA, in collaborazione da Febbraio 2017, hanno deciso di celebrare insieme la giornata sostenendo le zone terremotate del centro Italia attraverso un servizio di prevenzione delle deficienze visive e delle patologie oculari rivolto alla popolazione che, a distanza di un anno, vive ancora in situazioni disagiate. Gli oculisti Lions e i professionisti qualificati Galileo effettueranno depistage in un’ottica di prevenzione visiva. Grazie a Raccolta degli Occhiali Usati ONLUS saranno resi disponibili, un numero limitato di occhiali per chi ne avrà la necessità oggettiva.

Così come era stato organizzato tempestivamente in occasione del terremoto, con l’invio e la distribuzione di occhiali, da parte dei Lions locali, ad Ascoli, ad Amatrice e a Rieti, gli occhiali, in questo caso da lettura, agevoleranno le persone che hanno abbandonato nel cuore della notte, in emergenza, le loro abitazioni. Due mezzi attrezzati, “Pierino l'Occhialino” del Centro Lions per la visita oculistica e quello dedicato di Galileo per lo screening visivo, faranno sosta in tre città terremotate nei giorni in concomitanza della Giornata Mondiale Lions della Vista.

Martedì 10 ottobre Rieti

Mercoledì 11 ottobre Leonessa

Giovedì 12 ottobre -Giornata Mondiale della Vista- Amatrice

Con questo intervento i Lions e Galileo desiderano far sentire la propria vicinanza alle popolazioni terremotate del centro Italia, con un gesto semplice, ma concreto che aiuti a migliorare la vita di coloro che ancora, a distanza di un anno, sono in difficoltà, intervenendo per aiutare gli adulti e bambini a riprendere una vita “normale” .

Lions Clubs International è la più vasta organizzazione di clubs di servizio al mondo, con 135 milioni di soci appartenenti a 45.000 clubs in 200 Paesi ed aree geografiche. Dal 1917, il Lions Club International, ha aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista dedicandosi attivamente e con grande impegno al servizio comunitario e sostenendo dei programmi a favore dei giovani in tutto il mondo.

I Lions sono impegnati nella raccolta e riciclaggio degli occhiali da vista usati da circa 80 anni nei 19 Centri Lions nel Mondo che si occupano di ricondizionare e catalogare gli occhiali usati. In Italia è operativo il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ONLUS in località Baraggino a Chivasso (To). Nel corso dell’ultimo anno i Lions in tutto il mondo hanno consegnato gratuitamente, con visita medica oculistica, 2.708.957 paia di occhiali riciclati, a persone che hanno ricevuto il dono della vista dai Lions, con il più semplice gesto di solidarietà. Oftalmica Galileo è un’azienda che opera nel settore oftalmico da oltre 150 anni, pioniera in fatto di innovazione.

Oggi Galileo è parte del gruppo internazionale ESSILOR, un gruppo che investe quotidianamente in ricerca e sviluppo per poter offrire le migliori tecnologie del mercato con la missione di “migliorare la vita, migliorando la vista”. Galileo, fedele alla propria mission, ha ideato un format che è già alla seconda edizione: il Galileo Tour 2017 è un tour itinerante in giro per l’Italia che ha già percorso più di 15.000 km nel 2017 raggiungendo anche i centri più piccoli con la vocazione di offrire uno screening visivo gratuito. Il mezzo è equipaggiato dei migliori strumenti per il controllo della vista, dall’autorefrattometro per la misurazione oggettiva dello stato visivo, al visiotest che permette un controllo più soggettivo al frontifocometro per la misurazione delle lenti. Ad oggi con l’edizione 2017 del Galileo Tour sono stati già effettuati oltre 5000 screening visivi. È importante ricordare che circa l’80% delle informazioni provenienti dal mondo esterno passa attraverso gli occhi. Per la vita, la VISTA è il nostro senso più importante e dobbiamo salvaguardarlo e controllarlo periodicamente.