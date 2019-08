Fondo Nazionale Innovazione: 1 miliardo per startup e pmi

Fondo Nazionale Innovazione, dotazione finanziaria di partenza di circa 1 miliardo di euro che verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate all’innovazione.

Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di investimento: venture capital nel capitale di imprese innovative con fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi. Così il ministro Di Maio vuole fare dell’Italia una smart nation.

Cosa agirà il fondo:

Il FNI investe come “fondo di fondi” in fondi di venture capital gestiti da società autorizzate da Banca d’Italia o direttamente in startup e/o piccole e medie imprese

Il FNI investe anche in co-investimento con investitori privati indipendenti, nella misura del 30%

Il decreto prevede interventi in regime di esenzione, con apporto di co-investitori privati per il 10, 40 o 60%, con limite max di 15 milioni di euro per pmi

Il decreto consente investimenti in società quotate fino al 15%

Il decreto prevede risorse pari a 310 milioni di euro + almeno il 15% degli utili derivanti dalle società partecipate dal MEF, poi modificato in sede di conversione nella misura massima del 10%

In Gazzetta è stato pubblicato anche il decreto Mise sul Voucher Innovation Manager che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza.

“Un importante passo in avanti per lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema innovazione italiano” - così commenta Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori - “Le risorse destinate al sostegno delle startup e delle pmi potranno dare un nuovo impulso di crescita al sistema imprenditoriale italiano, valorizzando i giovani che vogliono fare impresa e sostenendo tutti i processi di ricerca e sviluppo delle aziende nostrane. Orgogliosi e soddisfatti del contributo offerto ai tutti i decision maker, esponenti del Governo e del Parlamento che ANGI con le sue attività ha saputo portare avanti con pieno successo: dal manifesto per l’innovazione presentato alla Camera dei Deputati alle proposte di innovazione legislativa a sostegno del quadro normativo italiano e dell’ecosistema innovazione”.