A Roma arriva “Find & Park”: la nuova funzione dell’app EasyPark che suggerisce il miglior percorso per trovare parcheggio sulle strisce blu

L’app EasyPark per la gestione della sosta, attiva a Roma dal 2015, da oggi si arricchisce di una nuova funzione: Find & Park. L’innovativa tecnologia capace di stimare la disponibilità di parcheggi liberi sulle strisce blu è ora attiva anche nella capitale. Gli studi dimostrano che il 30% del traffico nelle città è causato da auto che cercano posteggio*, con conseguenze pesanti in termini di produzione di CO2 e di inquinanti cancerogeni. In quest’ottica, la mobilità e il parcheggio risultano due delle grandi sfide a cui le città e i cittadini sono chiamati a rispondere.

Aggregando grandi volumi di dati sulle soste e grazie all'algoritmo sviluppato da EasyPark, Find & Park si propone come “navigatore smart per la sosta” in grado di guidare gli automobilisti verso la loro destinazione, lungo le strade dove è più probabile trovare parcheggio.

Attraverso un codice colori- verde, giallo, arancione e rosso- la funzione stima la disponibilità di posti liberi sulle strisce blu lungo il percorso, bilanciando costantemente il tempo in auto e, una volta arrivati nei pressi della destinazione, anche la distanza a piedi per raggiungerla.

Find & Park consente all’automobilista di pianificare il proprio tragitto e la propria sosta, fornendogli informazioni utili per arrivare più rapidamente e agevolmente alla meta.

Con Find & Park, EasyPark si conferma come l’unica applicazione sul mercato capace di consentire una parking experience completa per gli automobilisti: dalla ricerca del parcheggio alla gestione della sosta su strisce blu, quando si posteggia.

Dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia. “La nuova funzione Find & Park all’interno dell’app EasyPark è un servizio gratuito in più per gli automobilisti, per la città e per i gestori della sosta. Utilizzando Find & Park l’automobilista decide di assumere un ruolo attivo nella lotta contro l’inquinamento, riducendo il tempo nella ricerca del parcheggio e il traffico da esso generato. I nostri dati dicono che chi usa Find & Park risparmia mediamente 200 gr di CO2 a parcheggio e 4 minuti di tempo. Meno carburante, meno stress e meno traffico!“ Continua Caldo “ Find & Park è molto funzionale non solo per chi non conosce la città e vuole evitare di girare a vuoto senza sosta, ma anche per coloro che abitano a Roma e vogliono rendersi conto in anticipo della situazione del parcheggio in una determinata zona. L’indicazione della distanza a piedi risulta in questo senso estremamente utile: molte volte conviene posteggiare l’auto nei dintorni e fare due passi, piuttosto che continuare a cercare posto senza risultato.”

Find & Park, già attiva in 24 città europee, tra cui Verona, Torino, Stoccolma, Copenaghen, Berlino e Barcellona, può essere utilizzata semplicemente scaricando l’app EasyPark (disponibile gratuitamente per iOS e Android). Per iniziare la navigazione, basta cliccare sull’icona della funzione “FIND”, che si trova nella parte inferiore sinistra della schermata dell’app, e seguire le istruzioni.