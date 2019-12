Crik Crok compie 70 anni: grande festa per la storica azienda romana

Nella splendida cornice del Teatro Centrale, a partire dalle 21:30 di domenica oltre 500 ospiti hanno partecipato alla grande festa che si è tenuta a Roma, città dove lo storico brand è nato nel 1949. Manager, imprenditori, professionisti, istituzioni e stampa sono stati accolti dal team manageriale di Crik Crok, guidato da Francesca Ossani, che ha fortemente voluto condividere un anniversario così importante con tutte le persone che hanno contribuito al rilancio dell’azienda.



"Volevamo condividere questo momento con tutti coloro che mi sono stati vicino e che mi hanno sostenuta in questa avventura. Li ringrazio perché senza di loro non ce l’avrei mai fatta", ha dichiarato Francesca Ossani, Presidente dell’azienda, che prosegue: "È a mio padre che ho pensato e penso nei momenti difficili. L’ho perso quando avevo 22 anni e lui è stato l’esempio di tutto quello che io porto avanti e di tutti i valori che ho dentro e che voglio trasmettere ai miei figli. Mi ha insegnato la follia, la forza di rischiare, la voglia di combattere. Stasera voglio dire grazie a mio papà, perché senza di lui non sarei quella che sono ora e non avrei potuto fare quello che ho fatto. È a lui che dedico la mia sfida!".



Durante la serata il coinvolgente concerto di Franky e Cantina Band, Dj Set di Matteo Torrisi e live painting di una tela dedicata all’azienda a cura dell’artista Marco Calabrese. "Abbiamo scelto di festeggiare i 70 anni nella città dove nel 1949 è nata l’azienda per trasmettere la storicità e la centralità di un brand, CRIK CROK, che ha segnato i momenti piacevoli di diverse generazioni e per l’occasione è stato realizzando uno speciale e accattivante packaging, dedicato all’anniversario in edizione limitata. È un brand che ha avuto grande successo in passato e che vogliamo torni a conquistare la posizione che merita nel mercato. Ci crediamo tutti e per questo non ci spaventa lavorare sodo" ha concluso la Ossani.