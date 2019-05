Groupama Assicurazioni ospita i bambini e rinnova l'appuntamento con il Family Day

Dopo il successo delle passate edizioni Groupama Assicurazioni, prima filiale estera del gruppo francese Groupama, aderisce per il nono anno a “Bimbi in ufficio”. L’evento si è svolto all’interno della sede italiana della Compagnia con base a Roma, per la prima volta durante l’orario di ufficio.

Una vera e propria giornata dedicata ai più giovani con la possibilità di conoscere il luogo di lavoro dei propri genitori. Tantissime le iniziative didattiche che hanno accompagnato la mattinata con attività ad alto contenuto innovativo dedicate alla tecnologia applicata all’attenzione delle risorse e dell’ambiente.

In particolare, l’appuntamento si è distinto per aver ospitato diversi laboratori organizzati per fasce d’età con il coinvolgimento di un partner didattico di eccellenza quale Codemotion. Per i più piccoli è stata pensata un'area Pre-School caratterizzata dall’utilizzo di lego meccanici. I ragazzi più grandi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una challenge di giardinaggio digitale con nozioni legate al mondo del coding e di sfidarsi nella programmazione e realizzazione di robot e ambienti 3D. La giornata si è conclusa con la consegna dei diplomi e con un momento di convivialità.

Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Compagnia ha cosi commentato: "Il Family day rappresenta un’importante occasione per far convivere la sfera lavorativa con quella familiare, per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla nona edizione. Sono convinto che giornate come quella di oggi siano utili a favorire un ambiente di lavoro di qualità e a contribuire al benessere delle persone che compongono la nostra azienda, cosi come dei loro cari".