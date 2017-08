Eur spa avvia vendita società controllata Eur Tel

Prosegue la riorganizzazione di Eur spa. La società che tra le altre cose gestisce il patrimonio immobiliare del quartiere razionalista, controllata al 90 per cento dal ministero dell'Economia e al 10 per cento nelle mani del Comune, ha avviato la vendita della controllata Eur Tel srl, società che opera nell’ambito delle telecomunicazioni, data center e connettività.

Eur spa, come informa in una nota, ha pubblicato la procedura competitiva relativa all’individuazione della migliore offerta per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Eur Tel Srl, controllata al 65,63% da Eur SpA e al 34,37 % da soci privati (Citec International Srl in liquidazione ed Eur Facility srl).

Il bando, che ha per oggetto l’acquisto dell’intero capitale e non frazioni o quote di esso, è stato pubblicato oggi sul sito di EUR SpA, mandataria delle predette società, e scadrà il prossimo 16 ottobre 2017, termine entro il quale dovranno pervenire le offerte e la documentazione amministrativa richiesta dal bando. Il prezzo di cessione a base d’asta, sulla base della perizia di stima redatta dalla società PricewaterhouseCoopers SpA, è stato fissato in euro 2.716.000,00.

Ai soggetti interessati a presentare offerta, in possesso dei requisiti richiesti, sarà consentito l’accesso alla Data Room. La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica ad “offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo in favore del soggetto che abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta; mentre le offerte inferiori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse.

La decisione è stata presa "in osservanza della legge Madia che prevede la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, ovvero l’individuazione di quelle società da dismettere o liquidare entro i 12 mesi successivi al termine di ricognizione fissato al 30 settembre 2017, anticipandone i termini" dichiara Roberto Diacetti Amministratore unico di Eur Tel e Presidente di Eur spa "Si tratta infatti di un’attività “no-core” per l’azione istituzionale di Eur spa, prosegue Diacetti, che si concentrerà sempre più nella gestione patrimoniale e nelle attività congressuali relative ai propri asset (Roma Convention Center La Nuvola, Palazzo dei Congressi). L’operazione di vendita" conclude Diacetti "rappresenta la prosecuzione del processo di riorganizzazione aziendale e del Gruppo EUR, a cui seguirà l’incorporazione di Aquadrome srl".